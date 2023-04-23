«Монпелье» в меньшинстве вырвал победу в матче с «Ренном»

В предпоследнем матче 32-го тура Премьер-лиги «Монпелье» играл против «Ренна». Во многом из-за удаления Тежи Саванье на 53-й минуте хозяева вынуждены были действовать вторым номером и создали не так много моментов. Тем не менее, все атаки соперника были отбиты, а Стефи Мавидиди в концовке вырвал победу для представителей нижней части таблицы.
«Монпелье» набрал 40 очков и закрепился на 13-м месте, соперник - шестой.
Протокол игры
|(1:0) Мавидиди Стефи84'
Лекомт Бенжамен•Сако Фалае•Жюльен Кристофер•Куяте Кики• 47'Силла Иссиага•Леруа Лео72' (Шотар Жорис (72') •Ферри Жордан•Норден Арно•Саванье Тежи• 53'Хазри Вахби 56'78' (Мавидиди Стефи (78') •Вахи Элю 55'72' (Мауасса Фет (72')
Манданда Стив•Траоре Амари•Омари Вармед•Теате Артур• 55'Мелинг Биргер•Угочукву Лесли 44'74' (Сантамария Батист (74') •Тэт Флавьен81' (Майер Ловро (81') •Буриго Бенжамен•Докю Жереми80' (Салах Ибрагим (80') •Мюинга Арно73' (Токо-Экамби Карл (73') •Гуйри Амин
23 апреля. Стадион "Стад де ля Моссон".
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