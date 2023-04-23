Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Монпелье» в меньшинстве вырвал победу в матче с «Ренном»

23 Апреля 2023 • 20:18 Комментировать
Монпелье
1:0
Ренн
окончен

В предпоследнем матче 32-го тура Премьер-лиги «Монпелье» играл против «Ренна». Во многом из-за удаления Тежи Саванье на 53-й минуте хозяева вынуждены были действовать вторым номером и создали не так много моментов. Тем не менее, все атаки соперника были отбиты, а Стефи Мавидиди в концовке вырвал победу для представителей нижней части таблицы.

«Монпелье» набрал 40 очков и закрепился на 13-м месте, соперник - шестой.

Протокол игры  
Монпелье1:0Ренн
(1:0) Мавидиди Стефи84'  
Лекомт БенжаменСако ФалаеЖюльен КристоферКуяте Кики  47'Силла ИссиагаЛеруа Лео 72' (Шотар Жорис ( 72') Ферри ЖорданНорден АрноСаванье Тежи  53'Хазри Вахби  56' 78' (Мавидиди Стефи ( 78') Вахи Элю  55' 72' (Мауасса Фет ( 72')
Запасные: Тшато ЭнзоЖермен ВалерСахо МамадуТамаш ТибоФаяд ХалилБерто Димитри
Манданда СтивТраоре АмариОмари ВармедТеате Артур  55'Мелинг БиргерУгочукву Лесли  44' 74' (Сантамария Батист ( 74') Тэт Флавьен 81' (Майер Ловро ( 81') Буриго БенжаменДокю Жереми 80' (Салах Ибрагим ( 80') Мюинга Арно 73' (Токо-Экамби Карл ( 73') Гуйри Амин
Запасные: Алемдар ДоганБелосьян ЖенуэльРодон ДжоВу КристоферСпенс Джед
23 апреля. Стадион "Стад де ля Моссон".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ренн Монпелье
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Реймс Реймс
Страсбург Страсбург
0
2
1.85 3.95 4.10
Видео
Окончен
Ницца Ницца
Клермон Клермон
1
2
1.63 3.95 5.80
Видео
Окончен
Нант Нант
Труа Труа
2
2
1.73 3.80 5.00
Видео
Окончен
Аяччо Аяччо
Брест Брест
0
0
2.85 3.00 2.85
Видео
Окончен
Лорьян Лорьян
Тулуза Тулуза
0
1
2.60 3.75 2.60
Видео
Окончен
Монпелье Монпелье
Ренн Ренн
1
0
3.10 3.40 2.36
Видео
23.04.23 в 21:45
Лион Лион
Марсель Марсель
2.70 3.85 2.47
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Апреля
20:18 · Франция. Лига 1
«Монпелье» в меньшинстве вырвал победу в матче с «Ренном»
18:03 · Франция. Лига 1
«Клермон» и «Тулуза» победили, аутсайдеры свои матчи свели вничью
16:00 · Франция. Лига 1
«Страсбург» ушёл из зоны вылета, обыграв «Реймс»
15:45 · Франция. Лига 1
Экс-президент «ПСЖ» не советует клубу кандидатуру Моуринью
15:04 · Франция. Лига 1
Месси вручили сразу три награды фото
11:46 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» может перехватить нападающего у «Баварии»
10:26 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не смог договориться с Месси 2
08:42 · Франция. Лига 1
Стало известно, почему Головин не сыграл за «Монако»
07:51 · Англия. Премьер-лига
Руни констатировал завершение эпохи Месси и Роналду
07:11 · Англия. Премьер-лига
Месси или Холанн: Руни выбрал лучшего футболиста мира 1
06:33 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» готов спокойно отпустить Месси летом 2
22 Апреля
23:55 · Франция. Лига 1
«Ланс» разгромил прямых конкурентов из «Монако»
22:39 · Франция. Лига 1
Экитике может остаться в «ПСЖ» при определённом условии
22:22 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» выставит на трансфер полузащитника, купленного прошлым летом
21:53 · Италия. Серия А
Дзанетти: «Санчес должен быть благодарен «Интеру»
Все новости
Рекомендуем