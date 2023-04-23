«Монпелье» в меньшинстве вырвал победу в матче с «Ренном»

В предпоследнем матче 32-го тура Премьер-лиги «Монпелье» играл против «Ренна». Во многом из-за удаления Тежи Саванье на 53-й минуте хозяева вынуждены были действовать вторым номером и создали не так много моментов. Тем не менее, все атаки соперника были отбиты, а Стефи Мавидиди в концовке вырвал победу для представителей нижней части таблицы.

«Монпелье» набрал 40 очков и закрепился на 13-м месте, соперник - шестой.