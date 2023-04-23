«Клермон» и «Тулуза» победили, аутсайдеры свои матчи свели вничью

В чемпионате Франции завершились некоторые матчи 32-го тура.
битве за выживание «Нант» принимал «Труа» и выиграл первый тайм. К 90-й минуте команды подошли с единицами на табло, а перед финальным свистком гости забили второй гол, но соперник успел отыграться - 2:2. Еще одни аутсайдеры, «Аяччо» с «Брестом» также поделили очки (0:0).
«Клермон» одержал четвертую победу подряд, одолев соседей из «Ниццы» (2:1), а «Тулуза» была сильнее конкурентов из «Лорьяна» (1:1).
Протокол игры
|37'Чам Мухаммед (0:1)
|(1:1) Лаборд Гаэтан41'
|83'Хауи Саиф-Эдин (1:2)
Шмейхель Каспер•Менди Антуан66' (Ремзи Аарон (66') •Тодибо Жан-Клер•Данте Бонфим•Бар Мельвен• 30'Будауи Хишем•Ндайишимийе Юссуф66' (Лотомба Жордан (66') •Тюрам Кефрен81' (Баркли Росс (81') •Буанани Бадредин80' (Браими Билаль (80') •Моффи Теремас•Лаборд Гаэтан
Диао Мори•Ожье Флоран•Ветеска Матеуш•Кофрие Максимилиано• 49'Зеффан Мехди71' (Хауи Саиф-Эдин (71') •Аллевина Джим46' (Cheick Oumar Konate (46') •Чам Мухаммед71' (Маньен Йоанн (71') •Гоналон Максим•Гастьен Йоан•Рашани Эльбасан60' (Бела Жереми (60') •Киэ Грежон 74'
23 апреля. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
Протокол игры
|(1:0) Паллуа Николя 25'
|64' Бальде Мама (1:1)
|(2:2) Гессан Эванн 90'
|90' Одоберт Уилсон (1:2)
Лафон Альбан • Сентонз Фабьен • 90'Кастеллетто Жан-Шарль • Паллуа Николя • Мерлин Квентин 72' ( Жоао Виктор ( 72') • Сиссоко Мусса 86' ( Коко Маркус ( 86') • Мутуссами Самуэль • Блас Людовик 86' ( Гессан Эванн ( 86') • Саймон Мозес 86' ( Молле Флоран ( 86') • Делор Анди 71' ( Ганаго Игнатиус ( 71') • Мохамед Мостафа
Запасные: Коршья Себастьен • Петрич Денис • Хаджам Жауэн
Галлон Готье • Зукру Танги • Рами Адиль 83' ( Сальмье Йоанн ( 83') • Палмер-Браун Эрик • Бруус Андреас • Ларуси Яссер • Куаме Роминигуе • Агум Люсьен • Рен-Аделед Жефф 72' ( Угбо Ике ( 72') • Одоберт Уилсон • Бальде Мама
Запасные: Мазу Дерек • Коон Руди • Яде Папа Ндиага • Лис Матеуш • Поросо Джексон • Фаже Райан • Палаверса Анте
23 апреля. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
Протокол игры
Леруа Бенжамен • Диалло Исмаэль 27' 84' ( Авинель Седрик ( 84') • Гонсалес Омар II • Видаль Клеман • Коне Юссуф • Маршетти Венсан • Мангани Тома • Амума Ромен 62' ( Спадануда Кевин ( 62') • Баррето Микаэль 17' ( Баяла Сириль ( 17') • Белайли Юсеф 62' ( Тузгар Йоанн ( 62' ) • 66'Эль-Идрисси Мунем 68'
Запасные: Сумано Мусса • Шаброль Флорьян • Соллакаро Франсуа-Жозеф • Кутадьер Матьё • Майембо Фернан
Бизот Марко • Фадига Ноа • Шардонне Брендан • Брассье Лилиан • Дюверн Жан-Кевин • Камара Махди 34' 71' ( Лемарешаль Феликс ( 71') • Лис-Мелу Пьерр • Онора Франк 62' ( Дель Кастильо Ромен ( 62' • Перейра-Лаже Матиаш 71') • Белькебла Арис 82' ( Элис Альберт ( 82') • Ле Дуарон Жереми 82' ( Маньетти Уго ( 82') • Мунье Стив 29'
Запасные: Локо Брэдли • Бласкес Хоакин • Эрей Кристоф • Дари Ашраф
23 апреля. Стадион "Стад Франсуа Коти" (Аяччо).
Протокол игры
|68' Абухляль Закария (0:1)
Мвого Ивон • Меите Бамо • 78'Тальби Монтассар • Ле Гофф Венсан • Силва Игор 66' ( Катлайн Йоанн ( 66') • Йонгва Дарлин 66' ( Бамба Дьенг ( 66') • Понсо Жульен 80' ( Дукуре Сирине ( 80') • Абергель Лоран • 70'Февр Ромен • Ле Фе Энцо 80' ( Инносент Бонке ( 80') • Коне Ибраима 66' ( Калюлю Гедеон ( 66' ) 82'
Запасные: Манноне Вито • Кари Айман • Диарра Стефан • Вакерс Максим
Дюпе Максим • Деслер Миккел • Руо Антони • Николайсен Расмус • Суасо Габриэль • Генро Денис 83' ( Каманзи Уоррен ( 83') • Спирингс Стейн • 90'Сьерро Венсан 51' 64' ( Шаиби Фарес ( 64') • Онаиву Адо 64' ( Ратао Рафаэл ( 64') • Даллинга Тийс • Абухляль Закария 79' ( Диарра Мусса ( 79')
Запасные: Said Hamulic • Коста Логан • Кьетил Хауг • Циггарас Теохарис • Бирманчевич Велько
23 апреля. Стадион "Стад де Мустуар".
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