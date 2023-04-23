Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Клермон» и «Тулуза» победили, аутсайдеры свои матчи свели вничью

23 Апреля 2023 • 18:03 Комментировать
Ницца
1:2
Клермон
окончен

В чемпионате Франции завершились некоторые матчи 32-го тура.

битве за выживание «Нант» принимал «Труа» и выиграл первый тайм. К 90-й минуте команды подошли с единицами на табло, а перед финальным свистком гости забили второй гол, но соперник успел отыграться - 2:2. Еще одни аутсайдеры, «Аяччо» с «Брестом» также поделили очки (0:0).

«Клермон» одержал четвертую победу подряд, одолев соседей из «Ниццы» (2:1), а «Тулуза» была сильнее конкурентов из «Лорьяна» (1:1).

Протокол игры  
Ницца1:2Клермон
  37'Чам Мухаммед (0:1)
(1:1) Лаборд Гаэтан41'  
  83'Хауи Саиф-Эдин (1:2)
Шмейхель КасперМенди Антуан 66' (Ремзи Аарон ( 66') Тодибо Жан-КлерДанте БонфимБар Мельвен  30'Будауи ХишемНдайишимийе Юссуф 66' (Лотомба Жордан ( 66') Тюрам Кефрен 81' (Баркли Росс ( 81') Буанани Бадредин 80' (Браими Билаль ( 80') Моффи ТеремасЛаборд Гаэтан
Запасные: Бульхенди ТеддиБулка МарцинБелахяне РедаАмрауи АюбРосарио Пабло
Диао МориОжье ФлоранВетеска МатеушКофрие Максимилиано  49'Зеффан Мехди 71' (Хауи Саиф-Эдин ( 71') Аллевина Джим 46' (Cheick Oumar Konate ( 46') Чам Мухаммед 71' (Маньен Йоанн ( 71') Гоналон МаксимГастьен ЙоанРашани Эльбасан 60' (Бела Жереми ( 60') Киэ Грежон  74'
Запасные: Сиссе СулейманКамдем ОливерМаржерон ЛюкаStan BerkaniМаурер Айман
23 апреля. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
Протокол игры 
Нант2:2Труа
(1:0) Паллуа Николя 25'  
  64' Бальде Мама (1:1)
(2:2) Гессан Эванн 90'  
  90' Одоберт Уилсон (1:2)
Лафон Альбан  Сентонз Фабьен   90'  Кастеллетто Жан-Шарль  Паллуа Николя  Мерлин Квентин   72' (Жоао Виктор (   72' Сиссоко Мусса   86' (Коко Маркус (   86' Мутуссами Самуэль  Блас Людовик   86' (Гессан Эванн (   86' Саймон Мозес   86' (Молле Флоран (   86' Делор Анди   71' (Ганаго Игнатиус (   71' Мохамед Мостафа
Запасные: Коршья Себастьен  Петрич Денис  Хаджам Жауэн
Галлон Готье  Зукру Танги  Рами Адиль   83' (Сальмье Йоанн (   83' Палмер-Браун Эрик  Бруус Андреас  Ларуси Яссер  Куаме Роминигуе  Агум Люсьен  Рен-Аделед Жефф   72' (Угбо Ике (   72' Одоберт Уилсон  Бальде Мама
Запасные: Мазу Дерек  Коон Руди  Яде Папа Ндиага  Лис Матеуш  Поросо Джексон  Фаже Райан  Палаверса Анте
 23 апреля. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
Протокол игры 
Аяччо0:0Брест
Леруа Бенжамен  Диалло Исмаэль   27'   84' (Авинель Седрик (   84' Гонсалес Омар II  Видаль Клеман  Коне Юссуф  Маршетти Венсан  Мангани Тома  Амума Ромен   62' (Спадануда Кевин (   62' Баррето Микаэль   17' (Баяла Сириль (   17' Белайли Юсеф   62' (Тузгар Йоанн (   62'   66' Эль-Идрисси Мунем   68'
Запасные: Сумано Мусса  Шаброль Флорьян  Соллакаро Франсуа-Жозеф  Кутадьер Матьё  Майембо Фернан
Бизот Марко  Фадига Ноа  Шардонне Брендан  Брассье Лилиан  Дюверн Жан-Кевин  Камара Махди   34'   71' (Лемарешаль Феликс (   71' Лис-Мелу Пьерр  Онора Франк   62' (Дель Кастильо Ромен (   62'  Перейра-Лаже Матиаш   71' Белькебла Арис   82' (Элис Альберт (   82' Ле Дуарон Жереми   82' (Маньетти Уго (   82' Мунье Стив   29'
Запасные: Локо Брэдли  Бласкес Хоакин  Эрей Кристоф  Дари Ашраф
 23 апреля. Стадион "Стад Франсуа Коти" (Аяччо).
Протокол игры 
Лорьян0:1Тулуза
  68' Абухляль Закария (0:1)
Мвого Ивон  Меите Бамо   78'  Тальби Монтассар  Ле Гофф Венсан  Силва Игор   66' (Катлайн Йоанн (   66' Йонгва Дарлин   66' (Бамба Дьенг (   66' Понсо Жульен   80' (Дукуре Сирине (   80' Абергель Лоран   70'  Февр Ромен  Ле Фе Энцо   80' (Инносент Бонке (   80' Коне Ибраима   66' (Калюлю Гедеон (   66'   82')
Запасные: Манноне Вито  Кари Айман  Диарра Стефан  Вакерс Максим
Дюпе Максим  Деслер Миккел  Руо Антони  Николайсен Расмус  Суасо Габриэль  Генро Денис   83' (Каманзи Уоррен (   83' Спирингс Стейн   90'  Сьерро Венсан   51'   64' (Шаиби Фарес (   64' Онаиву Адо   64' (Ратао Рафаэл (   64' Даллинга Тийс  Абухляль Закария   79' (Диарра Мусса (   79')
Запасные: Said Hamulic  Коста Логан  Кьетил Хауг  Циггарас Теохарис  Бирманчевич Велько
 23 апреля. Стадион "Стад де Мустуар".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тулуза Клермон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Реймс Реймс
Страсбург Страсбург
0
2
1.85 3.95 4.10
Видео
Окончен
Ницца Ницца
Клермон Клермон
1
2
1.63 3.95 5.80
Видео
Окончен
Нант Нант
Труа Труа
2
2
1.73 3.80 5.00
Видео
Окончен
Аяччо Аяччо
Брест Брест
0
0
2.85 3.00 2.85
Видео
Окончен
Лорьян Лорьян
Тулуза Тулуза
0
1
2.60 3.75 2.60
Видео
26 мин
Монпелье Монпелье
Ренн Ренн
0
0
3.10 3.40 2.36
Видео
23.04.23 в 21:45
Лион Лион
Марсель Марсель
2.70 3.85 2.47
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Апреля
18:03 · Франция. Лига 1
«Клермон» и «Тулуза» победили, аутсайдеры свои матчи свели вничью
16:00 · Франция. Лига 1
«Страсбург» ушёл из зоны вылета, обыграв «Реймс»
15:45 · Франция. Лига 1
Экс-президент «ПСЖ» не советует клубу кандидатуру Моуринью
15:04 · Франция. Лига 1
Месси вручили сразу три награды фото
11:46 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» может перехватить нападающего у «Баварии»
10:26 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не смог договориться с Месси 2
08:42 · Франция. Лига 1
Стало известно, почему Головин не сыграл за «Монако»
07:51 · Англия. Премьер-лига
Руни констатировал завершение эпохи Месси и Роналду
07:11 · Англия. Премьер-лига
Месси или Холанн: Руни выбрал лучшего футболиста мира 1
06:33 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» готов спокойно отпустить Месси летом 1
22 Апреля
23:55 · Франция. Лига 1
«Ланс» разгромил прямых конкурентов из «Монако»
22:39 · Франция. Лига 1
Экитике может остаться в «ПСЖ» при определённом условии
22:22 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» выставит на трансфер полузащитника, купленного прошлым летом
21:53 · Италия. Серия А
Дзанетти: «Санчес должен быть благодарен «Интеру»
21:30 · Франция. Лига 1
«Ланс» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
Все новости
Рекомендуем