«Клермон» и «Тулуза» победили, аутсайдеры свои матчи свели вничью

В чемпионате Франции завершились некоторые матчи 32-го тура.

битве за выживание «Нант» принимал «Труа» и выиграл первый тайм. К 90-й минуте команды подошли с единицами на табло, а перед финальным свистком гости забили второй гол, но соперник успел отыграться - 2:2. Еще одни аутсайдеры, «Аяччо» с «Брестом» также поделили очки (0:0).

«Клермон» одержал четвертую победу подряд, одолев соседей из «Ниццы» (2:1), а «Тулуза» была сильнее конкурентов из «Лорьяна» (1:1).