«Страсбург» ушёл из зоны вылета, обыграв «Реймс»

Давно решивший все задачи на сезон «Реймс» в 32-м туре Лиги 1 принимал «Страсбург» из зоны вылета. Уже на первой минуте Хабиб Диалло с близкого расстояния головой переправил мяч в сетку ворот хозяев - гол засчитан после затяжных консультаций. На 37-й минуте снова сработала ставка гостей на контратаки, и Диалло оформил дубль. Удивительно, но при тотальном контроле мяча «Реймс» ничем не запомнился - 0:2. Он остается на восьмом месте, соперник поднялся на 15-ю строчку.
Протокол игры
|1'Диалло Хабиб (0:1)
|37'Диалло Хабиб (0:2)
Диуф Йеванн•Фоке Томас70' (Каюсте Йенс (70') •Агбаду Эммануэль• 75'Абдельамид Юнис•Бузи Максим55' (Де Смет Тибо (55') •Лопи Дион 18'55' (Думбия Камори (55') •Манетси Маршал70' (Флипс Алексис (70') •Ито Дзюня•Матусива Азор•Ван Берген Митчелл55' (Сирхейс Кай (55') •Балогун Фоларин
Селс Матц•Перрен Люка•Джику Александер• 26'Ле Маршан Максим•Гильберт Фредерик57' (Дагба Колин (57') •Дукуре Исмаэль84' (Аолу Жан-Эде (84') •Беллегард Жан-Рикнер58' (Сиссоко Ибраима (58') •Делен Тома•Диарра Хабиб61' (Гамейро Кевин (61') •Диалло Хабиб•Сансон Морган83' (Льенар Димитри (83')
Запасные: Судзуки Юито•Мотиба Лебо•Риссьер Робин•Прчич Саньин
23 апреля. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
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