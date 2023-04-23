«Страсбург» ушёл из зоны вылета, обыграв «Реймс»

Давно решивший все задачи на сезон «Реймс» в 32-м туре Лиги 1 принимал «Страсбург» из зоны вылета. Уже на первой минуте Хабиб Диалло с близкого расстояния головой переправил мяч в сетку ворот хозяев - гол засчитан после затяжных консультаций. На 37-й минуте снова сработала ставка гостей на контратаки, и Диалло оформил дубль. Удивительно, но при тотальном контроле мяча «Реймс» ничем не запомнился - 0:2. Он остается на восьмом месте, соперник поднялся на 15-ю строчку.