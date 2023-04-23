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Экс-президент «ПСЖ» не советует клубу кандидатуру Моуринью

23 Апреля 2023 • 15:45 Комментировать

Шарль Вильнёв, который в своё время занимал должность президента «ПСЖ», не советует клубу назначать Жозе Моуринью главным тренером.

Ранее слухи связывали «ПСЖ» с Моуринью. Сообщалось, что португалец может прийти в клуб летом после отставки Кристофа Галтье.

«Если вам нужен истеричный тренер, то никаких проблем. В настоящий момент в «ПСЖ» творится бардак, и там нужно навести порядок. С Моуринью было бы ещё хуже. Думаю, что для журналистов было бы много анекдотов каждую неделю», - сказал Вильнёв телеканале Europe 1 Sport.

В настоящий момент Жозе Моуринью тренирует «Рому» в Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью ПСЖ Шарль Вильнев
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