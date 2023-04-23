Реакция Месси на получение трёх наград

На днях на полке с наградами Лионеля Месси произошло пополнение. Звёздный футболист по итогам 2022 году получил сразу три приза от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

В социальных сетях Месси сделал публикацию на этот счёт. 35-летний футболист поделился своими эмоциями от получения наград.

«Для меня было честью получить эти три награды за 2022 год от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). «Лучший игрок мира», «Лучший плеймейкер мира» и «Лучший международный бомбардир». Спасибо!» - написал Месси.

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня.

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