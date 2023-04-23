Лионель Месси на днях пополнил коллекцию своих наград. Звёздный аргентинский футболист получил сразу три награды от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Все призы были вручены Месси за 2022 год. Аргентинца признали лучшим футболистом мира, лучшим плеймейкером мира и лучшим бомбардиром на международном уровне.

Стоит напомнить, что в конце прошлого года Месси стал чемпионом мира. В финале мундиаля сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти после результативной ничьей со счётом 3:3.

На клубном уровне Лионель Месси сейчас представляет «ПСЖ», но его контракт истекает через два месяца.

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