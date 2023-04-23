Новые факты о трансфере Месси в «Барселону»

Звездный аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси вместе со своей семьей прилетел в Барселону. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Жерар Рмеро.

35-летний футболист не захотел привлекать внимание общественности и покинул аэропорт через потайную дверь. Лионель прибыл в Испанию с большим багажом, состоящим из 15 чемоданов.

Ранее сообщалось, что Месси собирается вернуться в «Барселону», за которую вступал с 2005 по 2021 года. Последние два сезона аргентинец провел в чемпионате Франции за столичный «ПСЖ». Контракт Лионеля с парижским грандом истекает в конце июня.