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Чемпионат Франции. Лига 1

Новые факты о трансфере Месси в «Барселону»

23 Апреля 2023 • 12:22 Комментировать (3)

Звездный аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси вместе со своей семьей прилетел в Барселону. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Жерар Рмеро.

35-летний футболист не захотел привлекать внимание общественности и покинул аэропорт через потайную дверь. Лионель прибыл в Испанию с большим багажом, состоящим из 15 чемоданов.

Ранее сообщалось, что Месси собирается вернуться в «Барселону», за которую вступал с 2005 по 2021 года. Последние два сезона аргентинец провел в чемпионате Франции за столичный «ПСЖ». Контракт Лионеля с парижским грандом истекает в конце июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (3)
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9Bodяk9
23 Апреля 2023 в 13:42
Это чемоданы с панталонами Антонеллы. Остальные потом довезут. Слава гному! А-ХА-ХА!
Alex1972
23 Апреля 2023 в 13:19
Это были пустые чемоданы... Для Лапорты... А-ха-ха-ха...🧳💼..
9Bodяk9
23 Апреля 2023 в 13:46
Точно! Как твоя голова! А-ха-ха!
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