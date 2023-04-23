«ПСЖ» не смог договориться с Месси

Форвард Лионель Месси с большой долей вероятности покинет «ПСЖ» по завершении нынешнего сезона. Как информируют журналисты портала Goal.com, переговоры о продлении трудового соглашения не увенчались успехом.

Стороны вели переговоры на протяжении нескольких месяцев, однако так и не смогли договориться. Летом 35-летний нападающий получит статус свободного агента.

Главными претендентами на игрока называются каталонская «Барселоны» и саудовский «Аль-Хиляль».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в 27 поединках, в которых отметился 15 забитыми мячами и 15 результативными передачами.