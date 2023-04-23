Стало известно, почему Головин не сыграл за «Монако»

Стало известно, почему российский полузащитник Александр Головин не смог помочь «Монако» во вчерашнем матче 32-го тура чемпионата Франции против «Ланса». Встреча завершилась поражением монегасков со счетом 0:3.

Согласно информации журналистов Lequipe, 26-летний хавбек пропустил встречу из-за высокой температуры.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Головин принял участие в 29 поединках, отметившись семью забитыми мячами и семью голевыми передачами.

После поражения «Монако» с 61 очком занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. Следующий матч команда сыграет против «Монпелье».