У Месси назначены переговоры с новым клубом

Будущее нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси до сих пор не определено. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Руди Галетти, в ближайшее время 35-летний аргентинец проведет встречу с представителями саудовского «Аль-Хиляля» для обсуждения возможного трансфера.

Как отмечает источник, переговоры между сторонами должны состояться в начале следующего месяца. Саудиты готовы сделать Лионеля самым высокооплачиваемым футболистом мира с окладом в размере 400 миллионов евро в год.

Контракт Месси с парижским клубом истекает в конце июня. Лионель защищает цвета команды с лета 2021 года.

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