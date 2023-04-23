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У Месси назначены переговоры с новым клубом

23 Апреля 2023 • 07:20 Комментировать (1)

Будущее нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси до сих пор не определено. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Руди Галетти, в ближайшее время 35-летний аргентинец проведет встречу с представителями саудовского «Аль-Хиляля» для обсуждения возможного трансфера.

Как отмечает источник, переговоры между сторонами должны состояться в начале следующего месяца. Саудиты готовы сделать Лионеля самым высокооплачиваемым футболистом мира с окладом в размере 400 миллионов евро в год.

Контракт Месси с парижским клубом истекает в конце июня. Лионель защищает цвета команды с лета 2021 года.

Месси или Холанн: Руни выбрал лучшего футболиста мира

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ аль-хиляль
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Комментарии (1)
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ингерман
23 Апреля 2023 в 07:26
ай если эцо не фейк шмеций даже раздумываць не будит..🐪🐫🐪 А-ха-ха-ха! )))
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