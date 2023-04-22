«Ланс» разгромил прямых конкурентов из «Монако»

«Ланс» с «Монако» провели «матч за шесть очков» в споре за зону Лиги чемпионов. В этой паре хозяева не побеждали почти 10 лет, но сегодня «Ланс» был явно сильнее конкурента и закономерно победил (3:0).

Уже в дебюте монегаски грубо ошиблись у своей штрафной, и Лои Опенда со второй попытки переиграл голкипера, ВАР засчитал гол, показав, что офсайда не было. Очень быстро Опенда оформил дубль, на сей раз замкнув прострел с левого фланга. Секо Фофана мог делать счет разгромным, но метров с 23 он попал в перекладину. Сразу после перерыва Адриен Томассон забил третий гол, но там все же был офсайд. Опенда помимо дубля оформил голевой пас на пустые ворота, убежав в отрыв с Томассоном. В оставшееся время соперники обменялись выходами один на один с вратарем, но без голов.

Александр Головин сегодня не попал в заявку, а его команда идет четвертой, проигрывая три очка «Марселю», пять - «Лансу» и 14 - «ПСЖ».