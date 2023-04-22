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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» разгромил прямых конкурентов из «Монако»

22 Апреля 2023 • 23:55 Комментировать
Ланс
3:0
Монако
окончен

«Ланс» с «Монако» провели «матч за шесть очков» в споре за зону Лиги чемпионов. В этой паре хозяева не побеждали почти 10 лет, но сегодня «Ланс» был явно сильнее конкурента и закономерно победил (3:0).

Уже в дебюте монегаски грубо ошиблись у своей штрафной, и Лои Опенда со второй попытки переиграл голкипера, ВАР засчитал гол, показав, что офсайда не было. Очень быстро Опенда оформил дубль, на сей раз замкнув прострел с левого фланга. Секо Фофана мог делать счет разгромным, но метров с 23 он попал в перекладину. Сразу после перерыва Адриен Томассон забил третий гол, но там все же был офсайд. Опенда помимо дубля оформил голевой пас на пустые ворота, убежав в отрыв с Томассоном. В оставшееся время соперники обменялись выходами один на один с вратарем, но без голов.

Александр Головин сегодня не попал в заявку, а его команда идет четвертой, проигрывая три очка «Марселю», пять - «Лансу» и 14 - «ПСЖ».

Протокол игры  
Ланс3:0Монако
(1:0) Опенда Лои9'  
(2:0) Опенда Лои16'  
(3:0) Томассон Адриен56'  
Самба БрисГради ЖонатанДансо КевинМедина ФакундоФранковски Пшемыслав 88' (Ле Кардинал Жюльен ( 88') Мачадо Дейвер 77' (Айдара Массадио ( 77') Онана Жан 88' (Пореба Лукаш ( 88') Фофана СекоСотока ФлорианТомассон Адриен 77' (Фюльжени Анжело ( 77') Опенда Лои 90' (Букса Адам ( 90')
Запасные: Боура ИсмаэльДа Коста Давид ПерейраКлод-Морис АлексисЛека Жан-Луи
Нюбель АлександрСкардовелли ВандерсонДисаси АксельМарипан Гильермо  22'Кайо ЭнрикеДьятта Крепен 69' (Диоп Эден ( 69') Фофана ЮссуфКамара Мохамед VII 87' (Матазо Элио ( 87') Якобс ИсмаилФолланд Кевин 77' (Минамино Такуми ( 77') Бен-Йеддер Виссам  68' 77' (Боаду Мирон ( 77')
Запасные: Агилар РубенБен Сехир ЭлиссеЛукас ЖанМатсима КрисленДидийон ТомасАклиуш Манес
22 апреля. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 

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Монако Ланс
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