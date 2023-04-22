Месси установил рекорд чемпионата Франции

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси отметился ассистами на Килиана Мбаппе во вчерашнем поединке 32-го тура чемпионата Франции против «Анже». Парижане отпраздновали победу со счетом 2:1.

Как сообщает Stats Foot, 35-летний аргентинец достиг отметки в 15 голевых передач в нынешнем розыгрыше Лиги 1. Стоит отметить, что Месси сделал это к 32 туру – быстрее всех в XXI веке. На это нападающему понадобилось 27 матчей.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Лионель помимо 15 ассистов записал на свой счет 15 забитых мячей. Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до окончания текущего сезона.