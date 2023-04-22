«Ланс» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

В рамках 32-го тура чемпионата Франции по футболу «Ланс» играет с «Монако».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ланс - Монако
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Протокол игры
|(1:0) Опенда Лои9'
|(2:0) Опенда Лои16'
Самба Брис•Гради Жонатан•Дансо Кевин•Медина Факундо•Франковски Пшемыслав•Онана Жан•Фофана Секо•Томассон Адриен•Мачадо Дейвер•Сотока Флориан•Опенда Лои
Нюбель Александр•Скардовелли Вандерсон•Дисаси Аксель•Марипан Гильермо• 22'Кайо Энрике•Дьятта Крепен•Камара Мохамед VII•Фофана Юссуф•Якобс Исмаил•Фолланд Кевин•Бен-Йеддер Виссам
22 апреля. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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