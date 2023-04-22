Фолланд: «Матч «Ланс» - «Монако» важен в борьбе за Лигу чемпионов»

Форвард «Монако» Кевин Фолланд поделился ожиданиями от поединка против «Ланса» в рамках 32-го тура чемпионата Франции.

«Прежде всего, нужно будет сохранять концентрацию на протяжении всего поединка. Мы будем сражаться за результат. «Монако» готов к бою, команда понимает насколько важную роль играет этот матч в борьбе за путевку в Лигу чемпионов», - передает слова нападающего пресс-служба монегасков.

Матч состоится в Лансе сегодня, 22 апреля. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.