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Чемпионат Франции. Лига 1

Фолланд: «Матч «Ланс» - «Монако» важен в борьбе за Лигу чемпионов»

22 Апреля 2023 • 09:04 Комментировать

Форвард «Монако» Кевин Фолланд поделился ожиданиями от поединка против «Ланса» в рамках 32-го тура чемпионата Франции.

«Прежде всего, нужно будет сохранять концентрацию на протяжении всего поединка. Мы будем сражаться за результат. «Монако» готов к бою, команда понимает насколько важную роль играет этот матч в борьбе за путевку в Лигу чемпионов», - передает слова нападающего пресс-служба монегасков.

Матч состоится в Лансе сегодня, 22 апреля. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ланс Кевин Фолланд
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