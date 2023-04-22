Головин - в заявке «Монако» на матч с «Лансом»

В рамках 32-го тура чемпионата Франции «Монако» встретится с «Лансом». Тренерский штаб монегасков определился с заявкой команды на предстоящую встречу.

В список 23 футболистов, заявленных на матч, был включен российский полузащитник Александр Головин. В нынешнем сезоне Лиги 1 26-летний хавбек провел 29 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Матч между «Лансом» и «Монако» пройдет сегодня, 22 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Lveresult.ru.