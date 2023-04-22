Ланс - Монако: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В центральном матче 32-го тура Лиги 1 «Ланс» примет «Монако». Команды ведут борьбу за второе место друг с другом и «Марселем». При этом обе стороны набрали хорошую форму и в последнее время редко теряют очки. Еще один нюанс, с 2014 года в личных встречах этих соперников хозяева никак не могут добиться победы.

Мы же ждем выхода на поле Александра Головина и показа этого поединка на «Мегого Футбол 2», «Сетанта Спортс Казахстан», beIN Connect, beIN Sports, DAZN Deutsch, Sky Sport Football Italia, Arena Sport и других каналах. Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.