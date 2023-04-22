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Чемпионат Франции. Лига 1

Ланс - Монако: где смотреть прямую трансляцию онлайн

22 Апреля 2023 • 02:38 Комментировать
Ланс
...
Монако
1 2.10 X 3.55 2 3.45
Через 17 ч. 59 мин.

В центральном матче 32-го тура Лиги 1 «Ланс» примет «Монако». Команды ведут борьбу за второе место друг с другом и «Марселем». При этом обе стороны набрали хорошую форму и в последнее время редко теряют очки. Еще один нюанс, с 2014 года в личных встречах этих соперников хозяева никак не могут добиться победы.

Мы же ждем выхода на поле Александра Головина и показа этого поединка на  «Мегого Футбол 2», «Сетанта Спортс Казахстан», beIN Connect, beIN Sports, DAZN Deutsch, Sky Sport Football Italia, Arena Sport и других каналах. Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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ЛАНС МОНАКО
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Лилль Лилль
4.70 3.95 1.74
Видео
22.04.23 в 22:00
Ланс Ланс
Монако Монако
2.16 3.50 3.40
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