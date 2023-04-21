Летом на тренерском мостике «ПСЖ» возможна перестановка. Кристоф Галтье может быть отправлен в отставку по причине провала команды в Лиге чемпионов в виде вылета уже на стадии 1/8 финала.

Катарские владельцы регулярно говорят о кандидатуре Зинедина Зидана. Впрочем, 50-летний специалист не горит желанием тренировать «ПСЖ». Как сообщает RMC Sport, Зидан в своей работе очень ценит свободу действий. Зинедин якобы спасается, что в Париже полноценной свободы у него не будет, и ему будет сложно работать с такой командой, которая сейчас есть у «ПСЖ».

Напомним, что Зинедин Зидан находится без работы уже почти два года после ухода из мадридского «Реала».