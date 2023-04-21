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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар рассказал, за какой клуб мечтает сыграть

21 Апреля 2023 • 11:40 Комментировать

Звездный нападающий «ПСЖ» Неймар, который выбыл до конца сезона из-за травмы колена, побывал на матче «Санстоса». Он является воспитанником этого клуба.

«Очень приятно вернуться домой спустя почти десять лет. Жаль, что была ничья, я очень хотел увидеть победу «Сантоса». Я ощутил любовь болельщиков. Это клуб, который открыл для меня свои двери и показал меня всему миру. Мечтаю вернуться сюда. Однажды это случится», - передает слова форварда UOL.

Срок контракта Неймара с парижским грандом истекает летом 2025 года. В текущем сезоне чемпионата Франции форвард провел 20 матчей, забил 13 голов и отдал 11 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сантос ПСЖ Неймар
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