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Чемпионат Франции. Лига 1

Тренеру «ПСЖ» Галтье грозит тюремный срок

19 Апреля 2023 • 14:50 Комментировать (2)

Кристофа Галтье обвиняют в расизме. Недавно было раскрыто содержание письма, в котором бывший директор «Ниццы» рассказывал руководителям о словах Галтье, ранее работавшего в этом клубе. Тренер якобы говорил, что в команде не должно быть много темнокожих и мусульман.

Прокуратура Ниццы на прошлой неделе начала расследование. Если обвинения против Галтье будут доказаны, тренеру громит до трёх лет лишения свободы и штраф в размере 45 тысяч евро. Об этом на своих страницах рассказывает RMC Sport.

В настоящий момент Кристоф Галтье готовит «ПСЖ» к гостевому матчу Лиги 1 против «Анже». Команды сыграют в ближайшую пятницу, 21 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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Комментарии (2)
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FORZAYOU
19 Апреля 2023 в 16:04
Правильно! Казнить надо, этого белого ублюдка)
InterSan
19 Апреля 2023 в 15:22
Если сажать за такие слова - Кукухой они все знатно поехали.
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