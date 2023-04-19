Тренеру «ПСЖ» Галтье грозит тюремный срок

Кристофа Галтье обвиняют в расизме. Недавно было раскрыто содержание письма, в котором бывший директор «Ниццы» рассказывал руководителям о словах Галтье, ранее работавшего в этом клубе. Тренер якобы говорил, что в команде не должно быть много темнокожих и мусульман.

Прокуратура Ниццы на прошлой неделе начала расследование. Если обвинения против Галтье будут доказаны, тренеру громит до трёх лет лишения свободы и штраф в размере 45 тысяч евро. Об этом на своих страницах рассказывает RMC Sport.

В настоящий момент Кристоф Галтье готовит «ПСЖ» к гостевому матчу Лиги 1 против «Анже». Команды сыграют в ближайшую пятницу, 21 апреля.