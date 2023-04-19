Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Месси сделал выбор, где хочет играть

19 Апреля 2023 • 09:27 Комментировать (2)

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси имеет несколько вариантов продолжения карьеры. По информации Diario Sport, 35-летний форвард получил предложения от «ПСЖ» и саудовского «Аль-Хиляля».

Кроме того, в услугах южноамериканского футболиста заинтересованы каталонская «Барселона» и «Интер Майами». Источник отмечает, что Месси отвергнет предложения из Саудовской Аравии и США, поскольку хочет остаться в Европе. Лионель рассчитывает в дальнейшем претендовать на очередной «Золотой мяч», но для этого ему нужно продолжить выступление в топ-лиге.

Самым вероятным вариантом продолжения карьеры Месси называется каталонская «Барселона».

Президент «Барселоны»: Месси возвращается

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
19 Апреля 2023 в 10:27
На счёт ЗМ приврали... Ему уже нас..ть на них, в отличии от нас - простых смертных... Это мы хотим ему ЗМ... А в Европе - да, он останется... Есть ещё дела, которые сейчас поважнее ЗМ... И это все знают.. Хе..
ингерман
19 Апреля 2023 в 09:34
ай шмеци - жалкая ничтожная барада.. ты стал смешным и пративным.. над тобой ужо не проста смеюца а уже глумяца из-за тваево безудержнава жилания стаць хфуцбольным-диктаторам.. исчезни злобный клован.. А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Апреля
09:49 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» - новый претендент на услуги Кейна
09:39 · Испания. Ла Лига
Левандовски считает, что у него получится отличная связка с Месси
08:59 · Франция. Лига 1
У Неймара появится ребёнок
18 Апреля
18:47 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «Миранчук намного слабее Головина»
16:23 · Англия. Премьер-лига
Раскрыта трансферная цель «ПСЖ» - это игрок АПЛ
14:32 · Франция. Лига 1
У Месси так много трофеев, что он дарит их друзьям 2
14:30 · Испания. Ла Лига
Месси сказал некоторым бывшим одноклубникам по «Барселоне», что хочет вернуться
13:20 · Франция. Лига 1
«Французские булки» - фанаты «Анже» показали свои пятые точки бьющему пенальти сопернику, но это не помогло 1
11:42 · Франция. Лига 1
Известно, когда Неймар вернётся в «ПСЖ»
10:30 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может купить одного из лучших бомбардиров Лиги 1
00:27 · Италия. Серия А
«ПСЖ» претендует на звезду «Интера» слухи
17 Апреля
23:46 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» нацелился на звёздного тренера из АПЛ слухи
20:50 · Франция. Лига 1
Колосков: «Головин — лучший российский футболист уже несколько сезонов подряд»
20:30 · Франция. Лига 1
Гришин: «Головин – самый лучший из российских футболистов»
20:29 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» не работает над трансфером Беллингема
Все новости
Рекомендуем