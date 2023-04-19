Месси сделал выбор, где хочет играть

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси имеет несколько вариантов продолжения карьеры. По информации Diario Sport, 35-летний форвард получил предложения от «ПСЖ» и саудовского «Аль-Хиляля».

Кроме того, в услугах южноамериканского футболиста заинтересованы каталонская «Барселона» и «Интер Майами». Источник отмечает, что Месси отвергнет предложения из Саудовской Аравии и США, поскольку хочет остаться в Европе. Лионель рассчитывает в дальнейшем претендовать на очередной «Золотой мяч», но для этого ему нужно продолжить выступление в топ-лиге.

Самым вероятным вариантом продолжения карьеры Месси называется каталонская «Барселона».

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