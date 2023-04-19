У Неймара появится ребёнок

У нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара скоро родится ребенок. Об этом сообщила его девушка Бруна Бьянкарди посредством своих социальных сетей.

«Мы мечтаем о твоей жизни. Знаем, что ты сделаешь нас намного счастливее. Ты появишься в прекрасной семье, где тебя уже ждут и любят. Приходи поскорее, сынок, мы ждем тебя», - оставила сообщение девушка в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что Неймар и Бьянкарди встречаются с лета 2021 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции нападающий провел 20 поединков, в которых отметился 13 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.