У Месси так много трофеев, что он дарит их друзьям

Лионель Месси – один из наиболее титулованных футболистов в истории. У аргентинца так много различных наград, что он может позволить себе дарить их друзьям. Так, одна из наград Месси был замечена на полке дома у полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса. Речь идёт о награде лучшему футболисту чемпионата Испании сезона 2020/2021.

«Я спросил, может ли он подарить мне эту награду, и он подарил», - рассказал Паредес на видео в социальных сетях.

Именно по завершению сезона 2020/2021 Месси ушёл из «Барселоны». Каталонский клуб на фоне финансовых проблем тогда не смог предложить звёздному аргентинцу новый контакт. Сейчас Лионель играет за «ПСЖ».