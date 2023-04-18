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Чемпионат Франции. Лига 1

У Месси так много трофеев, что он дарит их друзьям

18 Апреля 2023 • 14:32 Комментировать (2)

Лионель Месси – один из наиболее титулованных футболистов в истории. У аргентинца так много различных наград, что он может позволить себе дарить их друзьям. Так, одна из наград Месси был замечена на полке дома у полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса. Речь идёт о награде лучшему футболисту чемпионата Испании сезона 2020/2021.

«Я спросил, может ли он подарить мне эту награду, и он подарил», - рассказал Паредес на видео в социальных сетях. 

Именно по завершению сезона 2020/2021 Месси ушёл из «Барселоны». Каталонский клуб на фоне финансовых проблем тогда не смог предложить звёздному аргентинцу новый контакт. Сейчас Лионель играет за «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Леандро Паредес
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Комментарии (2)
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ингерман
18 Апреля 2023 в 14:59
ай бери паря не жалка.. я ышо куплю.. А-ха-ха-ха! )))
9Bodяk9
18 Апреля 2023 в 14:38
Что же гном цветной бороде ничего не подарит?
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