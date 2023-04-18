«Французские булки» - фанаты «Анже» показали свои пятые точки бьющему пенальти сопернику, но это не помогло

Дела французского клуба «Анже» идут из рук вон плохо, он бьет свои же антирекорды, президента «Анже» арестовали, но в чем не откажешь его фанатам - это в чувстве юмора. В очередном, тридцать первом туре Лиги 1 «Анже» пришлось съездить в Клермон и сыграть с местным клубом.

На 30-й минуте игры в ворота аутсайдера назначили пенальти. Верные фаны клуба решили помочь вратарю «Анже» - группа мужчин развернулась, стянула штаны и показала свои пятые точки бьющему пенальти сопернику, надеясь смутить того.

Но не вышло - Греджон Кией забил и сравнял счет, а вскоре «Клермон» вышел вперед и победил.