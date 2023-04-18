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Чемпионат Франции. Лига 1

«Французские булки» - фанаты «Анже» показали свои пятые точки бьющему пенальти сопернику, но это не помогло

18 Апреля 2023 • 13:20 Комментировать
Клермон
2:1
Анже
окончен

Дела французского клуба «Анже» идут из рук вон плохо, он бьет свои же антирекорды, президента «Анже» арестовали, но в чем не откажешь его фанатам - это в чувстве юмора. В очередном, тридцать первом туре Лиги 1 «Анже» пришлось съездить в Клермон и сыграть с местным клубом.

На 30-й минуте игры в ворота аутсайдера назначили пенальти. Верные фаны клуба решили помочь вратарю «Анже» - группа мужчин развернулась, стянула штаны и показала свои пятые точки бьющему пенальти сопернику, надеясь смутить того.

Но не вышло - Греджон Кией забил и сравнял счет, а вскоре «Клермон» вышел вперед и победил. 

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Евро-Футбол.Ру,
Анже Клермон
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