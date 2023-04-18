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Чемпионат Франции. Лига 1

Известно, когда Неймар вернётся в «ПСЖ»

18 Апреля 2023 • 11:42 Комментировать

Звездный форвард «ПСЖ» Неймар вернется в расположение команды к концу нынешнего месяца. Об этом рапортуют журналисты Le Parisien.

Как информирует источник, нападающий сейчас находится в Бразилии, а затем прилетит в Париж, где продолжит восстановление. Напомним, что нападающий получил повреждение связок колена и выбыл до завершения нынешнего сезона.

В текущем сезоне Неймар провел за парижский коллектив 29 поединков, в которых отметился 18 забитыми мячами и 17 голевыми передачами. Его трудовое соглашение с французским грандом рассчитано до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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