Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Колосков: «Головин — лучший российский футболист уже несколько сезонов подряд»

17 Апреля 2023 • 20:50 Комментировать
Монако
3:1
Лорьян
окончен

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о новом рейтинге самых дорогих футболистов России.

«Головин — лучший российский футболист уже несколько сезонов подряд. Неудивительно, что он стал самым дорогим. Мог ли им быть Миранчук? Вряд ли. Всё-таки у Головина мастерства побольше», — заявил известный функционер в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что, согласно новому рейтингу портала Transfermarkt, полузащитник «Монако» Александр Головин стоит 25 миллионов евро. Вторую строчку с отметкой в 15 миллионов евро делят Арсен Захарян и Матвей Сафонов. Алексей Миранчук находится на четвёртом месте со стоимостью в 12 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Апреля
20:50 · Франция. Лига 1
Колосков: «Головин — лучший российский футболист уже несколько сезонов подряд»
20:30 · Франция. Лига 1
Гришин: «Головин – самый лучший из российских футболистов»
20:29 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» не работает над трансфером Беллингема
20:21 · Англия. Премьер-лига
«Марсель» пополнил список претендентов на Заха
18:31 · Италия. Серия А
Стало известно, где хочет играть Икарди
15:46 · Франция. Лига 1
Месси считают главным фаворитом на «Золотой мяч» 11
13:34 · Франция. Лига 1
Витор Оливейра забил самый быстрый гол «Марселя» за последние девять лет
12:03 · Франция. Лига 1
Чистка в Париже: «ПСЖ» избавится от семи футболистов
11:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заинтересовался одноклубником Головина
10:00 · Франция. Лига 1
Головин высказался о голе за «Монако»
09:52 · Франция. Лига 1
Головин — о победе над «Лорьяном»: «Выиграли по делу, многое получалось»
01:02 · Франция. Лига 1
Переговоры Месси с «ПСЖ» окончательно зашли в тупик слухи
00:45 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» разочаровались в четырёх игроках
00:06 · Франция. Лига 1
Галтье останется в «ПСЖ» до конца сезона благодаря победам над «Ниццей» и «Лансом»
16 Апреля
23:46 · Франция. Лига 1
«Марсель» набрал 64 очка после 31 тура – второй показатель клуба в истории
Все новости
Рекомендуем