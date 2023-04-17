Колосков: «Головин — лучший российский футболист уже несколько сезонов подряд»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о новом рейтинге самых дорогих футболистов России.

«Головин — лучший российский футболист уже несколько сезонов подряд. Неудивительно, что он стал самым дорогим. Мог ли им быть Миранчук? Вряд ли. Всё-таки у Головина мастерства побольше», — заявил известный функционер в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что, согласно новому рейтингу портала Transfermarkt, полузащитник «Монако» Александр Головин стоит 25 миллионов евро. Вторую строчку с отметкой в 15 миллионов евро делят Арсен Захарян и Матвей Сафонов. Алексей Миранчук находится на четвёртом месте со стоимостью в 12 миллионов евро.