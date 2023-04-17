Гришин: «Головин – самый лучший из российских футболистов»

Александр Головин оценивается экспертами портала transfermarkt в 25 миллионов евро. Полузащитник «Монако» является самым дорогим футболистом из России. Комментарий на этот счёт дал Александр Гришин – тренер юношеской команды ЦСКА.

«Спорить ни с кем не стоит: Головин - самый лучший из российских футболистов. Он практически постоянно играет за «Монако». Наверное, он так и ценится. По большому счёту за границей играет он и Миранчук. Конечно, Головин на его фоне выделяется своим мастерством и игровым мышлением», - сказал Гришин, чьи слова приводит sport24.

В сезоне 2022/2023 Головин провёл за «Монако» 40 матчей. В них 26-летний россиянин записал на свой счёт семь голов и восемь результативных передач на партнёров.

За «Монако» Александр Головин играет с лета 2018 года после трансфера из московского ЦСКА.