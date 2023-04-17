Месси считают главным фаворитом на «Золотой мяч»

Журналисты авторитетного портала Goal обнародовали свой свежий рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» в 2023 году.

На первом месте остаётся нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, который в конце прошлого года стал чемпионом мира со сборной Аргентины.

Второе место занимает форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, продолжающий колотить голы. Топ-3 замыкает одноклубник Месси – Килиан Мбаппе.

Дальше в рейтинге идут Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия, Кевин де Брёйне, Маркус Рэшфорд, Роберт Левандовски, Каземиро, Бруну Фернандеш, Букайо Сака, Николо Барелла, Хулиан Альварес, Джамал Мусиала, Джуд Беллингем, Майк Меньян, Мартин Эдегор и Джек Грилиш.