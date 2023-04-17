Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Месси считают главным фаворитом на «Золотой мяч»

17 Апреля 2023 • 15:46 Комментировать (3)

Журналисты авторитетного портала Goal обнародовали свой свежий рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» в 2023 году.

На первом месте остаётся нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, который в конце прошлого года стал чемпионом мира со сборной Аргентины.

Второе место занимает форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, продолжающий колотить голы. Топ-3 замыкает одноклубник Месси – Килиан Мбаппе.

Дальше в рейтинге идут Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия, Кевин де Брёйне, Маркус Рэшфорд, Роберт Левандовски, Каземиро, Бруну Фернандеш, Букайо Сака, Николо Барелла, Хулиан Альварес, Джамал Мусиала, Джуд Беллингем, Майк Меньян, Мартин Эдегор и Джек Грилиш.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ Золотой Мяч Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
17 Апреля 2023 в 16:32
Я бы Геше дал... За прошлый сезон... Он был прекрасен!!... Особенно его гол волосами!!!!!... А-ха-ха-ха..
9Bodяk9
17 Апреля 2023 в 16:18
Вот что значит левые пенальти "гениально" забивать! Талантище космический!
ингерман
17 Апреля 2023 в 15:52
ай надыць сразу на десяць лет уперед злобнаму гному зм-ы выписаць.. и штоб больше не маячил со сваей барадой паршывенькай.. А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Апреля
15:46 · Франция. Лига 1
Месси считают главным фаворитом на «Золотой мяч» 3
13:34 · Франция. Лига 1
Витор Оливейра забил самый быстрый гол «Марселя» за последние девять лет
12:03 · Франция. Лига 1
Чистка в Париже: «ПСЖ» избавится от семи футболистов
11:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заинтересовался одноклубником Головина
10:00 · Франция. Лига 1
Головин высказался о голе за «Монако»
09:52 · Франция. Лига 1
Головин — о победе над «Лорьяном»: «Выиграли по делу, многое получалось»
01:02 · Франция. Лига 1
Переговоры Месси с «ПСЖ» окончательно зашли в тупик слухи
00:45 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» разочаровались в четырёх игроках
00:06 · Франция. Лига 1
Галтье останется в «ПСЖ» до конца сезона благодаря победам над «Ниццей» и «Лансом»
16 Апреля
23:46 · Франция. Лига 1
«Марсель» набрал 64 очка после 31 тура – второй показатель клуба в истории
23:37 · Франция. Лига 1
«Марсель» размялся на «Труа»
21:48 · Россия. Премьер-лига
«Клермон» намерен выкупить Кофрие, идут поиски денег эксклюзив
21:25 · Франция. Лига 1
«Лилль» установил ценник на Дэвида, в подписании которого заинтересованы топ-клубы
20:48 · Англия. Премьер-лига
Кейлор Навас: «Готов вернуться в «ПСЖ» и выиграть Лигу чемпионов»
19:58 · Франция. Лига 1
Гол и пас Головина помогли «Монако» разделаться с «Лорьяном»
Все новости
Рекомендуем