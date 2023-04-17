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Чемпионат Франции. Лига 1

Витор Оливейра забил самый быстрый гол «Марселя» за последние девять лет

17 Апреля 2023 • 13:34 Комментировать
Марсель
3:1
Труа
окончен

В матче тридцать первого тура французского чемпионата «Марсель» уверенно обыграл «Труа», начав оформление трех очков еще в самом дебюте игры. На 85-й ее секунде португальский нападающий Витор Оливейра, известный также как «Витинья марсельский», забил первый гол игры.

Как оказалось, он стал самым быстрым голом «Марселя» в чемпионате Франции за почти десять лет - в сентябре 2014 года Андре-Пьер Жиньяк забил на двадцатой секунде игры «Эвиану», и с тех пор так быстро провансальцам отличиться в матче французского чемпионата не удавалось.

В следующем туре «Марсель» сыграет с «Лионом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Витор Оливейра
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