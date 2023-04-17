Витор Оливейра забил самый быстрый гол «Марселя» за последние девять лет

В матче тридцать первого тура французского чемпионата «Марсель» уверенно обыграл «Труа», начав оформление трех очков еще в самом дебюте игры. На 85-й ее секунде португальский нападающий Витор Оливейра, известный также как «Витинья марсельский», забил первый гол игры.

Как оказалось, он стал самым быстрым голом «Марселя» в чемпионате Франции за почти десять лет - в сентябре 2014 года Андре-Пьер Жиньяк забил на двадцатой секунде игры «Эвиану», и с тех пор так быстро провансальцам отличиться в матче французского чемпионата не удавалось.

В следующем туре «Марсель» сыграет с «Лионом».