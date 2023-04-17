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Чемпионат Франции. Лига 1

Чистка в Париже: «ПСЖ» избавится от семи футболистов

17 Апреля 2023 • 12:03 Комментировать

В «ПСЖ» запланировали серьезную чистку состава команды. Как заявил советник руководства клуба Луиш Кампуш, парижане планируют расстаться с семью футболистами.

Согласно сведениям Le Parisien, чемпион Франции выставит на продажу семерых игроков в летнее трансферное окно. В список на выход включены следующие исполнители: Ренату Саншеш, Витинья, Карлос Солер, Серхио Рамос, Хуан Бернат, Уго Экитике и Фабиан Руис.

В последнем матче «ПСЖ» на своем домашнем стадионе отпраздновал победу над «Лансом» со счетом 3:1.

После 31 туров чемпионата Франции подопечные Кристофа Галтье с 72 баллами занимают первое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос Хуан Солер Хуан Бернат Ренату Саншеш Фабиан Руис Уго Экитике Витинья
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