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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин высказался о голе за «Монако»

17 Апреля 2023 • 10:00 Комментировать

Российский хавбек «Монако» Александр Головин высказался о победе над «Лорьяном» (3:1) в рамках 31-го тура чемпионата Франции. В прошедшем матче полузащитник отметился забитым мячом.

«Это приятно, безусловно. Значит не зря выхожу на поле. Есть задача созидать, искать в атаке ходы, которые позволят нам получать выгодные моменты и ситуации. Рад, что это получается», - передает слова Александра издание «Спорт-Экспресс».

После победы монегаски набрали 61 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

В текущем сезоне Лиги 1 Головин провел 29 матчей, забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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