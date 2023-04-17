Головин высказался о голе за «Монако»

Российский хавбек «Монако» Александр Головин высказался о победе над «Лорьяном» (3:1) в рамках 31-го тура чемпионата Франции. В прошедшем матче полузащитник отметился забитым мячом.

«Это приятно, безусловно. Значит не зря выхожу на поле. Есть задача созидать, искать в атаке ходы, которые позволят нам получать выгодные моменты и ситуации. Рад, что это получается», - передает слова Александра издание «Спорт-Экспресс».

После победы монегаски набрали 61 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

В текущем сезоне Лиги 1 Головин провел 29 матчей, забил семь голов и сделал одну результативную передачу.