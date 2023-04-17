Головин — о победе над «Лорьяном»: «Выиграли по делу, многое получалось»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Лорьяном» (3:1) в матче 31-го тура чемпионата Франции. На счету российского футболиста один забитый мяч.

«Выиграли по делу, заработали важные три очка, которые очень пригодятся на финише чемпионата. Иметь преимущество в два мяча после получаса игры — это здорово, игра давалась нам, многое получалось», — цитирует Головина Sport24.

В текущем сезоне Головин провёл за «Монако» 40 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. После 31 тура текущего розыгрыша чемпионата Франции монегаски расположились на четвёртом месте турнирной таблицы, набрав 61 очко. От лидирующего «ПСЖ» команда Головина отстаёт на 11 баллов.