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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» набрал 64 очка после 31 тура – второй показатель клуба в истории

16 Апреля 2023 • 23:46 Комментировать
Марсель
3:1
Труа
окончен

«Марсель» взял верх над «Труа» в матче чемпионата Франции.

Поединок 31-го тура Лиги 1 завершился победой «Марселя» со счётом 3:1. Коллектив Игора Тудора занимает вторую строчку, на восемь баллов отставая от лидирующего «Пари Сен-Жермен». Согласно сведениям Opta, марсельцы, набравшие 64 очка, лишь однажды в истории были ещё более эффективны после 31 тура высшего дивизиона – в сезоне 1998/99, когда в активе команды было 65 баллов. Впрочем, чемпионом тогда «Марсель» не стал, финишировав вторым.

23 апреля состоится «дерби «Олимпиков»: «Марсель» сыграет на выезде против соперников из «Лиона».

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Марсель
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