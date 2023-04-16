«Марсель» размялся на «Труа»

31-й тур Лиги 1 завершился матчем «Марсель» - «Труа». Аутсайдеры ничем сегодня не запомнились и просто отбивались на протяжении всего поединка, а впереди нанесли всего два удара, хотя уступали в счете уже со второй минуты, когда прицельно пробил Витор Оливейра. Под конец тайма Валентин Ронжье отобрал мяч у противника и вывел на удар Дженгиза Юндера - 2:0. Оливейра запорол еще три момента, но добавил мяч в сетку после удара Сеада Колашинаца в штангу. Лишь на 90-й минуте Мама Бальде забил гол престижа.
«Марсель» с четвертого места поднялся на второе и проигрывает «ПСЖ» восемь очков, соперник - третий с конца.
Протокол игры
|(1:0) Оливейра Витор2'
|(2:0) Юндер Дженгиз40'
|(3:0) Оливейра Витор64'
|90'Бальде Мама (3:1)
Лопес Пау•МБемба Шансель•Жиго Самуэль•Колашинац Сеад76' (Эрик-Бертран Байи (76') •Каборе Исса•Клосс Жонатан•Верету Жордан•Ронжье Валентин•Юндер Дженгиз81' (Пайе Димитри (81') •Санчес Алексис76' (Малиновский Руслан (76') •Оливейра Витор
Галлон Готье•Палмер-Браун Эрик•Рами Адиль70' (Зукру Танги (70') •Сальмье Йоанн46' (Поросо Джексон (46') •Бальде Тьерно•Ларуси Яссер•Куаме Роминигуе 60'76' (Рен-Аделед Жефф (76') •Агум Люсьен• 55'Лопеш Рони70' (Угбо Ике (70') •Одоберт Уилсон70' (Палаверса Анте (70') •Бальде Мама
16 апреля. Стадион "Велодром" (Марсель).
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