«Марсель» размялся на «Труа»

31-й тур Лиги 1 завершился матчем «Марсель» - «Труа». Аутсайдеры ничем сегодня не запомнились и просто отбивались на протяжении всего поединка, а впереди нанесли всего два удара, хотя уступали в счете уже со второй минуты, когда прицельно пробил Витор Оливейра. Под конец тайма Валентин Ронжье отобрал мяч у противника и вывел на удар Дженгиза Юндера - 2:0. Оливейра запорол еще три момента, но добавил мяч в сетку после удара Сеада Колашинаца в штангу. Лишь на 90-й минуте Мама Бальде забил гол престижа.

«Марсель» с четвертого места поднялся на второе и проигрывает «ПСЖ» восемь очков, соперник - третий с конца.