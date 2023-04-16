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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» размялся на «Труа»

16 Апреля 2023 • 23:37 Комментировать
Марсель
3:1
Труа
окончен

31-й тур Лиги 1 завершился матчем «Марсель» - «Труа». Аутсайдеры ничем сегодня не запомнились и просто отбивались на протяжении всего поединка, а впереди нанесли всего два удара, хотя уступали в счете уже со второй минуты, когда прицельно пробил Витор Оливейра. Под конец тайма Валентин Ронжье отобрал мяч у противника и вывел на удар Дженгиза Юндера - 2:0. Оливейра запорол еще три момента, но добавил мяч в сетку после удара Сеада Колашинаца в штангу. Лишь на 90-й минуте Мама Бальде забил гол престижа. 

«Марсель» с четвертого места поднялся на второе и проигрывает «ПСЖ» восемь очков, соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Марсель3:1Труа
(1:0) Оливейра Витор2'  
(2:0) Юндер Дженгиз40'  
(3:0) Оливейра Витор64'  
  90'Бальде Мама (3:1)
Лопес ПауМБемба ШансельЖиго СамуэльКолашинац Сеад 76' (Эрик-Бертран Байи ( 76') Каборе ИссаКлосс ЖонатанВерету ЖорданРонжье ВалентинЮндер Дженгиз 81' (Пайе Димитри ( 81') Санчес Алексис 76' (Малиновский Руслан ( 76') Оливейра Витор
Запасные: Элмаз БартугГендузи МаттеоТавареш НунуБалерди ЛеонардоБланко РубенFrancois Mughe
Галлон ГотьеПалмер-Браун ЭрикРами Адиль 70' (Зукру Танги ( 70') Сальмье Йоанн 46' (Поросо Джексон ( 46') Бальде ТьерноЛаруси ЯссерКуаме Роминигуе  60' 76' (Рен-Аделед Жефф ( 76') Агум Люсьен  55'Лопеш Рони 70' (Угбо Ике ( 70') Одоберт Уилсон 70' (Палаверса Анте ( 70') Бальде Мама
Запасные: Бруус АндреасЯде Папа НдиагаЛис МатеушШавалерин Ксавье
16 апреля. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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Марсель Труа
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