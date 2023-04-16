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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» установил ценник на Дэвида, в подписании которого заинтересованы топ-клубы

16 Апреля 2023 • 21:25 Комментировать
Лилль
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Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид может сменить клубную прописку предстоящим летом.

23-летний футболист давно находится на радарах грандов европейского футбола, и очередной впечатляющий сезон лишь убедил потенциальных покупателей в пригодности канадца. Как информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в летнее трансферное окно «Лилль» будет готов продать форварда за 65 млн евро. В клубе ожидают, что на игрока будет серьёзный спрос.

В активе Джонатана Дэвида 20 забитых мячей в 30 матчах нынешнего розыгрыша Лиги 1 – он лидирует в бомбардирской гонке наряду с Килианом Мбаппе.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Джонатан Дэвид трансферы футбола - лето 2023
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