Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Гол и пас Головина помогли «Монако» разделаться с «Лорьяном»

16 Апреля 2023 • 19:58 Комментировать
Монако
3:1
Лорьян
окончен

В 31-м туре Лиги 1 «Монако» принимал «Лорьян» из середины таблицы. Хозяева поля уже в середине первого тайма добились серьезного перевеса и не отпустили противника. Уже на 14-й минуте после подачи углового Александром Головиным Крепен Дьятта грудью переправил мяч в сетку. Еще 14 минут, и Головин уже сам здорово завершил начатую Виссамом Бен-Йеддером атаку. Дьятта и Кевин Фолланд поочередно расстреливали ворота, каждый раз попадая в защитников. На 55-й минуте Фолланд с линии штрафной поставил жирную точку в матче. В концовке Ибраима Коне с пенальти забил гол престижа.

3:1. «Монако» теснит «Марсель» с третьего места, «Лорьян» - девятый.

Протокол игры  
Монако3:1Лорьян
(1:0) Дьятта Крепен14'  
(2:0) Головин Александр28'  
(3:0) Фолланд Кевин55'  
  86'Коне Ибраима (3:1)
Нюбель АлександрСкардовелли ВандерсонДисаси АксельМарипан ГильермоКайо ЭнрикеДьятта КрепенФофана ЮссуфКамара Мохамед VII 76' (Якобс Исмаил ( 76') Головин Александр 76' (Бен Сехир Элиссе ( 76') Фолланд Кевин 76' (Матазо Элио ( 76') Бен-Йеддер Виссам 90' (Боаду Мирон ( 90')
Запасные: Минамино ТакумиЛукас ЖанДиоп ЭденМатсима КрисленДидийон ТомасАклиуш Манес
Манноне ВитоСилва Игор  25'Меите БамоТальби МонтассарЛе Гофф ВенсанМакенго Жан-Виктор 46' (Аушиш Адиль ( 46') Абергель ЛоранДиарра Стефан 46' (Йонгва Дарлин ( 46') Понсо Жульен 63' (Инносент Бонке ( 63') Катлайн Йоанн 46' (Коне Ибраима ( 46') Бамба Дьенг 75' (Дукуре Сирине ( 75')
Запасные: Мвого ИвонКари АйманКрупи Эли ДжуниорВакерс Максим
16 апреля. Стадион "Луи II".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Лорьян Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лилль Лилль
Монпелье Монпелье
2
1
1.50 4.70 6.40
Видео
Окончен
Страсбург Страсбург
Аяччо Аяччо
3
1
1.85 3.40 4.90
Видео
Окончен
Клермон Клермон
Анже Анже
2
1
2.00 3.40 4.10
Видео
Окончен
Брест Брест
Ницца Ницца
1
0
3.00 3.30 2.49
Видео
Окончен
Осер Осер
Нант Нант
2
1
2.65 3.20 2.85
Видео
Окончен
Монако Монако
Лорьян Лорьян
3
1
1.45 5.00 6.60
Видео
16.04.23 в 21:45
Марсель Марсель
Труа Труа
1.22 7.00 13.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Апреля
20:48 · Англия. Премьер-лига
Кейлор Навас: «Готов вернуться в «ПСЖ» и выиграть Лигу чемпионов»
19:58 · Франция. Лига 1
Гол и пас Головина помогли «Монако» разделаться с «Лорьяном»
19:27 · Франция. Лига 1
Головин обновил личный рекорд по голам в Лиге 1
18:40 · Франция. Лига 1
Головин добавил гол к голевой передаче
18:34 · Франция. Лига 1
Мама Мбаппе рассказала, как звёздный форвард злился на «ПСЖ»
18:26 · Франция. Лига 1
Головин быстро отдал голевой пас в игре с «Лорьяном»
18:03 · Франция. Лига 1
«Осер» отдалился от зоны вылета, переиграв «Нант»
18:01 · Франция. Лига 1
Трюки болельщиков «Анже» не помешали «Клермону» одержать победу
17:59 · Франция. Лига 1
«Страсбург» переиграл конкурентов в битве за выживание из «Аяччо»
17:56 · Франция. Лига 1
«Брест» обыграл «Ниццу» благодаря быстрому голу
17:30 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Лорьян»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
15:53 · Франция. Лига 1
«Лилль» одержал волевую победу в матче с «Монпелье»
15:50 · Франция. Лига 1
«Гол как сокол» - супруга Хакими с удивлением узнала, что развод ничего не принесёт ей
14:38 · Испания. Ла Лига
Фонтес заявил, что Месси хочет вернуться в «Барселону»
13:43 · Франция. Лига 1
Галтье снова высказался об обвинениях в расизме
Все новости
Рекомендуем