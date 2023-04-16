Гол и пас Головина помогли «Монако» разделаться с «Лорьяном»

В 31-м туре Лиги 1 «Монако» принимал «Лорьян» из середины таблицы. Хозяева поля уже в середине первого тайма добились серьезного перевеса и не отпустили противника. Уже на 14-й минуте после подачи углового Александром Головиным Крепен Дьятта грудью переправил мяч в сетку. Еще 14 минут, и Головин уже сам здорово завершил начатую Виссамом Бен-Йеддером атаку. Дьятта и Кевин Фолланд поочередно расстреливали ворота, каждый раз попадая в защитников. На 55-й минуте Фолланд с линии штрафной поставил жирную точку в матче. В концовке Ибраима Коне с пенальти забил гол престижа.

3:1. «Монако» теснит «Марсель» с третьего места, «Лорьян» - девятый.