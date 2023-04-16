Гол и пас Головина помогли «Монако» разделаться с «Лорьяном»

В 31-м туре Лиги 1 «Монако» принимал «Лорьян» из середины таблицы. Хозяева поля уже в середине первого тайма добились серьезного перевеса и не отпустили противника. Уже на 14-й минуте после подачи углового Александром Головиным Крепен Дьятта грудью переправил мяч в сетку. Еще 14 минут, и Головин уже сам здорово завершил начатую Виссамом Бен-Йеддером атаку. Дьятта и Кевин Фолланд поочередно расстреливали ворота, каждый раз попадая в защитников. На 55-й минуте Фолланд с линии штрафной поставил жирную точку в матче. В концовке Ибраима Коне с пенальти забил гол престижа.
3:1. «Монако» теснит «Марсель» с третьего места, «Лорьян» - девятый.
Протокол игры
|(1:0) Дьятта Крепен14'
|(2:0) Головин Александр28'
|(3:0) Фолланд Кевин55'
|86'Коне Ибраима (3:1)
Нюбель Александр•Скардовелли Вандерсон•Дисаси Аксель•Марипан Гильермо•Кайо Энрике•Дьятта Крепен•Фофана Юссуф•Камара Мохамед VII76' (Якобс Исмаил (76') •Головин Александр76' (Бен Сехир Элиссе (76') •Фолланд Кевин76' (Матазо Элио (76') •Бен-Йеддер Виссам90' (Боаду Мирон (90')
Манноне Вито•Силва Игор• 25'Меите Бамо•Тальби Монтассар•Ле Гофф Венсан•Макенго Жан-Виктор46' (Аушиш Адиль (46') •Абергель Лоран•Диарра Стефан46' (Йонгва Дарлин (46') •Понсо Жульен63' (Инносент Бонке (63') •Катлайн Йоанн46' (Коне Ибраима (46') •Бамба Дьенг75' (Дукуре Сирине (75')
Запасные: Мвого Ивон•Кари Айман•Крупи Эли Джуниор•Вакерс Максим
16 апреля. Стадион "Луи II".
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