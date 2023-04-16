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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин обновил личный рекорд по голам в Лиге 1

16 Апреля 2023 • 19:27 Комментировать
Монако
3:1
Лорьян
окончен

Полузащитник «Монако» Александр Головин смог отметиться голом в воскресном матче31-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна». Теперь на счету Головина 7 голов в нынешнем сезоне Лиги 1. Таким образом, 26-летний россиянин обновил свой личный рекорд по количеству голов в одном чемпионате Франции.

В сезонах 2018/2019, 2019/2020 и 2021/2022 Головин забивал по 3 гола в чемпионе Франции. Что до розыгрыша Лиги 1 в сезоне 2020/2021, то тогда россиянин отличился 5 раз.

До конца сезона Александр Головин ещё может улучшить свой показатель голов.

Следить за матчем между «Монако» и «Лорьяном» можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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