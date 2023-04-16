Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Головин добавил гол к голевой передаче

16 Апреля 2023 • 18:40 Комментировать
Монако
3:0
Лорьян
1 1.10 X 10.00 2 20.00
2-й тайм

В воскресенье вечером «Монако» принимает «Лорьян» в календарном матче 31-го тура чемпионата Франции. Российский полузащитник Александр Головин сначала отдал голевой пас, а позже, на 28-й минуте, забил сам. Монегаски благодаря подвигам Головина повели 2:0. 

Теперь на счету 26-летнего Головина семь голов и восемь голевых передач в матчах нынешнего чемпионата Франции.

Следить за происходящим в матче между «Монако» и «Лорьяном» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Отметим, что на текущий момент «Монако» занимает четвёртое место в турнирной таблице французского чемпионата.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МОНАКО ЛОРЬЯН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лилль Лилль
Монпелье Монпелье
2
1
1.50 4.70 6.40
Видео
Окончен
Страсбург Страсбург
Аяччо Аяччо
3
1
1.85 3.40 4.90
Видео
Окончен
Клермон Клермон
Анже Анже
2
1
2.00 3.40 4.10
Видео
Окончен
Брест Брест
Ницца Ницца
1
0
3.00 3.30 2.49
Видео
Окончен
Осер Осер
Нант Нант
2
1
2.65 3.20 2.85
Видео
67 мин
Монако Монако
Лорьян Лорьян
3
0
1.45 5.00 6.60
Видео
16.04.23 в 21:45
Марсель Марсель
Труа Труа
1.22 7.00 13.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Апреля
18:40 · Франция. Лига 1
Головин добавил гол к голевой передаче
18:34 · Франция. Лига 1
Мама Мбаппе рассказала, как звёздный форвард злился на «ПСЖ»
18:26 · Франция. Лига 1
Головин быстро отдал голевой пас в игре с «Лорьяном»
18:03 · Франция. Лига 1
«Осер» отдалился от зоны вылета, переиграв «Нант»
18:01 · Франция. Лига 1
Трюки болельщиков «Анже» не помешали «Клермону» одержать победу
17:59 · Франция. Лига 1
«Страсбург» переиграл конкурентов в битве за выживание из «Аяччо»
17:56 · Франция. Лига 1
«Брест» обыграл «Ниццу» благодаря быстрому голу
17:30 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Лорьян»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
15:53 · Франция. Лига 1
«Лилль» одержал волевую победу в матче с «Монпелье»
15:50 · Франция. Лига 1
«Гол как сокол» - супруга Хакими с удивлением узнала, что развод ничего не принесёт ей
14:38 · Испания. Ла Лига
Фонтес заявил, что Месси хочет вернуться в «Барселону»
13:43 · Франция. Лига 1
Галтье снова высказался об обвинениях в расизме
09:45 · Франция. Лига 1
Месси не захотел поблагодарить фанатов «ПСЖ» 3
07:35 · Франция. Лига 1
Тренер «ПСЖ» Галтье рассказал, как переживает ситуацию с обвинениями в расизме
07:21 · Франция. Лига 1
Галтье раскритиковал игроков «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем