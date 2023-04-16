Головин добавил гол к голевой передаче

В воскресенье вечером «Монако» принимает «Лорьян» в календарном матче 31-го тура чемпионата Франции. Российский полузащитник Александр Головин сначала отдал голевой пас, а позже, на 28-й минуте, забил сам. Монегаски благодаря подвигам Головина повели 2:0.

Теперь на счету 26-летнего Головина семь голов и восемь голевых передач в матчах нынешнего чемпионата Франции.

Следить за происходящим в матче между «Монако» и «Лорьяном» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Отметим, что на текущий момент «Монако» занимает четвёртое место в турнирной таблице французского чемпионата.