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Мама Мбаппе рассказала, как звёздный форвард злился на «ПСЖ»

16 Апреля 2023 • 18:34 Комментировать

Не так давно «ПСЖ» выпустил промо-ролик к следующему сезону, призывая фанатов приобретать абонементы. После выхода ролика Килиан Мбаппе выступил с заявлением и раскритиковал в нём клуб – звёздному форварду не понравилось, что в сюжете всё вертится вокруг него. «Это не Килиан Сен-Жермен», - ворчал тогда футболист.

Мама Мбаппе, Файза Ламари, вспомнила о той ситуации.

«Килиан позвонил мне и был зол. Я поняла, что он чувствовал, но сказала: «Сейчас, на эмоциях, не время реагировать. Подожди, а потом придёт время попросить объяснения». А он ответил: «Нет, я не хочу ждать. Я знаю, каковы последствия, и я приму их», - рассказала Ламари Public Senat.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Файза Ламари
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