Головин быстро отдал голевой пас в игре с «Лорьяном»

В воскресенье вечером «Монако» проводит домашний матч чемпионата Франции против «Лорьяна». Открыть счёт команде Филиппа Клемана удалось уже на 14-й минуте встречи. Автором гола стал Крепен Дьятта, которому ассистировал Александр Головин.

Теперь на счету Головина шесть голов и восемь голевых передач в 28 матчах текущего чемпионата Франции.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Монако» - «Лорьян» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что Александр Головин выступает за «Монако» с сезона 2018/2019. В клуб Лиги 1 россиянин перебрался из московского ЦСКА.