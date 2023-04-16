Головин быстро отдал голевой пас в игре с «Лорьяном»

В воскресенье вечером «Монако» проводит домашний матч чемпионата Франции против «Лорьяна». Открыть счёт команде Филиппа Клемана удалось уже на 14-й минуте встречи. Автором гола стал Крепен Дьятта, которому ассистировал Александр Головин.
Теперь на счету Головина шесть голов и восемь голевых передач в 28 матчах текущего чемпионата Франции.
Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Монако» - «Лорьян» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.
Напомним, что Александр Головин выступает за «Монако» с сезона 2018/2019. В клуб Лиги 1 россиянин перебрался из московского ЦСКА.
Бан пользователя