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Чемпионат Франции. Лига 1

«Осер» отдалился от зоны вылета, переиграв «Нант»

16 Апреля 2023 • 18:03 Комментировать
Осер
2:1
Нант
окончен

«Осер» и «Нант», представители нижней трети турнирной таблицы, в воскресенье бились за важные очки. Хозяева выиграли первый тайм после ударов Мендеса Жубала с пенальти и Нуну да Кошты с игры.  Мостафа Мохамед после перерыва подарил интригу, но гости не спаслись - 1:2.

«Осер» вышел на 14-е место, опередив на очко сегодняшнего противника.

Протокол игры  
Осер2:1Нант
(1:0) Жубал Мендес5'  
(2:0) Да Кошта Нуну43'  
  55'Мохамед Мостафа (2:1)
Леон ДонованРавелсон РайанЖубал МендесЖанвье ЖульянЗедатка Аким  33'М'Чангама ЮссуфТуре БирамаТуре Сулейман  90'Эн Готье 82' (Ньянг М'Байе ( 82') Да Кошта Нуну 65' (Аблин Маттис ( 65') Перрен Гаэтан 17' (Синайоко Лассин ( 17'Дембеле Сирики 83')
Запасные: Бото Кенжи-ВанПелленар ТеоVincenzo CozzellaРуис-Атиль КайсСахи ХамзаОтре Матиас
Лафон АльбанЖоао Виктор  36' 46' (Молле Флоран ( 46') Паллуа Николя  89'Кастеллетто Жан-ШарльХаджам ЖауэнЖиротто Андрей 84' (Stredair Appuah ( 84') Блас ЛюдовикСиссоко Мусса 70' (Ганаго Игнатиус ( 70') Мутуссами Самуэль 46' (Сентонз Фабьен ( 46') Саймон Мозес 70' (Делор Анди ( 70') Мохамед Мостафа
Запасные: Мерлин КвентинКоршья СебастьенПетрич ДенисКоко Маркус
16 апреля. Стадион "Аббе-Дешам" (Осер).

 

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