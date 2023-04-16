«Осер» отдалился от зоны вылета, переиграв «Нант»

«Осер» и «Нант», представители нижней трети турнирной таблицы, в воскресенье бились за важные очки. Хозяева выиграли первый тайм после ударов Мендеса Жубала с пенальти и Нуну да Кошты с игры. Мостафа Мохамед после перерыва подарил интригу, но гости не спаслись - 1:2.

«Осер» вышел на 14-е место, опередив на очко сегодняшнего противника.