«Осер» отдалился от зоны вылета, переиграв «Нант»

«Осер» и «Нант», представители нижней трети турнирной таблицы, в воскресенье бились за важные очки. Хозяева выиграли первый тайм после ударов Мендеса Жубала с пенальти и Нуну да Кошты с игры. Мостафа Мохамед после перерыва подарил интригу, но гости не спаслись - 1:2.
«Осер» вышел на 14-е место, опередив на очко сегодняшнего противника.
Протокол игры
|(1:0) Жубал Мендес5'
|(2:0) Да Кошта Нуну43'
|55'Мохамед Мостафа (2:1)
Леон Донован•Равелсон Райан•Жубал Мендес•Жанвье Жульян•Зедатка Аким• 33'М'Чангама Юссуф•Туре Бирама•Туре Сулейман• 90'Эн Готье82' (Ньянг М'Байе (82') •Да Кошта Нуну65' (Аблин Маттис (65') •Перрен Гаэтан17' (Синайоко Лассин (17'Дембеле Сирики83')
Лафон Альбан•Жоао Виктор 36'46' (Молле Флоран (46') •Паллуа Николя• 89'Кастеллетто Жан-Шарль•Хаджам Жауэн•Жиротто Андрей84' (Stredair Appuah (84') •Блас Людовик•Сиссоко Мусса70' (Ганаго Игнатиус (70') •Мутуссами Самуэль46' (Сентонз Фабьен (46') •Саймон Мозес70' (Делор Анди (70') •Мохамед Мостафа
16 апреля. Стадион "Аббе-Дешам" (Осер).
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