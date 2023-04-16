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Чемпионат Франции. Лига 1

Трюки болельщиков «Анже» не помешали «Клермону» одержать победу

16 Апреля 2023 • 18:01 Комментировать
Клермон
2:1
Анже
окончен

В 31-м туре Лиги 1 вылетающий во второй дивизионе «Анже» гостил у «Клермона» и снова ничего не добился, несмотря на то, что повел в счете в середине первого тайма. Соперник ответил двумя голами с пенальти еще до перерыва. При этом гостевые фанаты с фан-трибуны демонстрировали задницы бьющим футболистами - не помогло. «Клермон» провел второй тайм в меньшинстве, но все равно победил - 2:1.

Протокол игры  
Клермон2:1Анже
  28'Эну Адриен (0:1)
(1:1) Киэ Грежон33'  
(2:1) Чам Мухаммед39'  
Диао МориСейду Алиду  90'  90'Ветеска Матеуш 70' (Зеффан Мехди ( 70') Кофрие МаксимилианоВивальдо Боргес до Сантос Нето  45'Гоналон МаксимГастьен ЙоанАллевина Джим 90' (Cheick Oumar Konate ( 90') Чам Мухаммед 65' (Маньен Йоанн ( 65') Рашани Эльбасан 70' (Ожье Флоран ( 70') Киэ Грежон
Запасные: Маржерон ЛюкаStan BerkaniМаурер АйманБела Жереми
Бернардони ПольВалери Ян  90'Унтонджи Седрик 41' (Бамба Абдулайе ( 41') Гулам Фаузи 68' (Думбия Сулейман ( 68') Шабанович ХалидБенталеб Набиль 46' (Бахойа Жан Маттео ( 46') Менди БатистаАбделли ХимадJustin-Noel Kalumba 68' (Сима Абдалла ( 68') Эну Адриен  32'Ньяне Ибраима
Запасные: Фофана ЯхьяКамара УсманТиуб СадаТаиби Ванисс
16 апреля. Стадион "Габриэль Монтпье".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Анже Клермон
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2
1
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