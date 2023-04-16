Трюки болельщиков «Анже» не помешали «Клермону» одержать победу

В 31-м туре Лиги 1 вылетающий во второй дивизионе «Анже» гостил у «Клермона» и снова ничего не добился, несмотря на то, что повел в счете в середине первого тайма. Соперник ответил двумя голами с пенальти еще до перерыва. При этом гостевые фанаты с фан-трибуны демонстрировали задницы бьющим футболистами - не помогло. «Клермон» провел второй тайм в меньшинстве, но все равно победил - 2:1.
Протокол игры
|28'Эну Адриен (0:1)
|(1:1) Киэ Грежон33'
|(2:1) Чам Мухаммед39'
Диао Мори•Сейду Алиду 90'• 90'Ветеска Матеуш70' (Зеффан Мехди (70') •Кофрие Максимилиано•Вивальдо Боргес до Сантос Нето• 45'Гоналон Максим•Гастьен Йоан•Аллевина Джим90' (Cheick Oumar Konate (90') •Чам Мухаммед65' (Маньен Йоанн (65') •Рашани Эльбасан70' (Ожье Флоран (70') •Киэ Грежон
Запасные: Маржерон Люка•Stan Berkani•Маурер Айман•Бела Жереми
Бернардони Поль•Валери Ян• 90'Унтонджи Седрик41' (Бамба Абдулайе (41') •Гулам Фаузи68' (Думбия Сулейман (68') •Шабанович Халид•Бенталеб Набиль46' (Бахойа Жан Маттео (46') •Менди Батиста•Абделли Химад•Justin-Noel Kalumba68' (Сима Абдалла (68') •Эну Адриен• 32'Ньяне Ибраима
Запасные: Фофана Яхья•Камара Усман•Тиуб Сада•Таиби Ванисс
16 апреля. Стадион "Габриэль Монтпье".
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