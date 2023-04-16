Трюки болельщиков «Анже» не помешали «Клермону» одержать победу

В 31-м туре Лиги 1 вылетающий во второй дивизионе «Анже» гостил у «Клермона» и снова ничего не добился, несмотря на то, что повел в счете в середине первого тайма. Соперник ответил двумя голами с пенальти еще до перерыва. При этом гостевые фанаты с фан-трибуны демонстрировали задницы бьющим футболистами - не помогло. «Клермон» провел второй тайм в меньшинстве, но все равно победил - 2:1.