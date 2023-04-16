«Страсбург» переиграл конкурентов в битве за выживание из «Аяччо»

В 31-м туре Лиги 1 встретились представители зоны вылета, «Страсбург» и «Аяччо». Кевин Гамейро открыл счет с пенальти, а в концовке Хабиб Диарра и Микаэль Баррето обменялись голами, а точку в концовке поставил Юито Судзуки - 3:1 в пользу хозяев, которые все же остаются в четверке худших команд.