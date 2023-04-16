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Чемпионат Франции. Лига 1

«Страсбург» переиграл конкурентов в битве за выживание из «Аяччо»

16 Апреля 2023 • 17:59 Комментировать
Страсбург
3:1
Аяччо
окончен

В 31-м туре Лиги 1 встретились представители зоны вылета, «Страсбург» и «Аяччо». Кевин Гамейро открыл счет с пенальти, а в концовке Хабиб Диарра и Микаэль Баррето обменялись голами, а точку в концовке поставил Юито Судзуки  - 3:1 в пользу хозяев, которые все же остаются в четверке худших команд.

Протокол игры  
Страсбург3:1Аяччо
(1:0) Гамейро Кевин26'  
(2:0) Диарра Хабиб71'  
  76'Баррето Микаэль (2:1)
(3:1) Судзуки Юито89'  
Селс МатцПеррен ЛюкаДжику АлександерДукуре ИсмаэльГильберт ФредерикСоболь ЭдуардБеллегард Жан-Рикнер 63' (Диарра Хабиб ( 63'  90') Аолу Жан-Эде 57' (Прчич Саньин ( 57'  79') Сансон МорганГамейро Кевин 75' (Судзуки Юито ( 75') Мотиба Лебо 63' (Сиссоко Ибраима ( 63')
Запасные: Делен ТомаЛе Маршан МаксимКандил НординДагба КолинРиссьер Робин
Леруа БенжаменДиалло Исмаэль  83'Гонсалес Омар IIАвинель Седрик  70'Коне Юссуф  90'Мангани ТомаКутадьер Матьё  63' 66' (Маршетти Венсан ( 66') Баяла Сириль 65' (Тузгар Йоанн ( 65') Баррето МикаэльСпадануда Кевин 56' (Амума Ромен ( 56') Эль-Идрисси Мунем  34' 56' (Нури Рияд ( 56')
Запасные: Киличини ГуванниШаброль ФлорьянTony StrataAnthony KhelifaМайембо Фернан
16 апреля. Стадион "де ла Мейно".

 

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Аяччо Страсбург
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