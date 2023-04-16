«Страсбург» переиграл конкурентов в битве за выживание из «Аяччо»

В 31-м туре Лиги 1 встретились представители зоны вылета, «Страсбург» и «Аяччо». Кевин Гамейро открыл счет с пенальти, а в концовке Хабиб Диарра и Микаэль Баррето обменялись голами, а точку в концовке поставил Юито Судзуки - 3:1 в пользу хозяев, которые все же остаются в четверке худших команд.
Протокол игры
|(1:0) Гамейро Кевин26'
|(2:0) Диарра Хабиб71'
|76'Баррето Микаэль (2:1)
|(3:1) Судзуки Юито89'
Селс Матц•Перрен Люка•Джику Александер•Дукуре Исмаэль•Гильберт Фредерик•Соболь Эдуард•Беллегард Жан-Рикнер63' (Диарра Хабиб (63') • 90'Аолу Жан-Эде57' (Прчич Саньин (57') • 79'Сансон Морган•Гамейро Кевин75' (Судзуки Юито (75') •Мотиба Лебо63' (Сиссоко Ибраима (63')
Леруа Бенжамен•Диалло Исмаэль• 83'Гонсалес Омар II•Авинель Седрик• 70'Коне Юссуф• 90'Мангани Тома•Кутадьер Матьё 63'66' (Маршетти Венсан (66') •Баяла Сириль65' (Тузгар Йоанн (65') •Баррето Микаэль•Спадануда Кевин56' (Амума Ромен (56') •Эль-Идрисси Мунем 34'56' (Нури Рияд (56')
16 апреля. Стадион "де ла Мейно".
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