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Чемпионат Франции. Лига 1

«Брест» обыграл «Ниццу» благодаря быстрому голу

16 Апреля 2023 • 17:56 Комментировать
Брест
1:0
Ницца
окончен

В 31-м туре чемпионата Франции рискующий упасть в зону вылета «Брест» играл против сбавивших ход середняков из «Ниццы». Жереми ле Дуарон на 12-й минуте порадовал прицельным ударом домашних болельщиков, и его команда в итоге удержала перевес в счете - 1:0. «Брест» делит 15-е место, соперник - девятый.

Протокол игры  
Брест1:0Ницца
(1:0) Ле Дуарон Жереми12'  
Бизот МаркоЛала КенниШардонне БренданБрассье ЛилианДюверн Жан-Кевин 79' (Лемарешаль Феликс ( 79') Маньетти Уго  58' 79' (Локо Брэдли ( 79') Белькебла АрисОнора ФранкДель Кастильо Ромен 66' (Камара Махди ( 66') Ле Дуарон Жереми 78' (Перейра-Лаже Матиаш ( 78') Мунье Стив
Запасные: Фадига НоаБласкес ХоакинРеми ЛоикЭрей КристофЭлис АльбертДари Ашраф
Шмейхель КасперРосарио ПаблоДанте Бонфим 60' (Лаборд Гаэтан ( 60') Амрауи Аюб  20' 46' (Моффи Теремас ( 46') Менди АнтуанБар МельвенТюрам Кефрен 60' (Будауи Хишем ( 60'  77') Белахяне РедаБаркли РоссБуанани Бадредин 79' (Брайан Джо ( 79'  85') Браими Билаль 60' (Тодибо Жан-Клер ( 60')
Запасные: Нахуну ЯнисТринкер ТеоБулка МарцинЛоше Том
16 апреля. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".

 

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Ницца Брест
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