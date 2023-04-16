«Брест» обыграл «Ниццу» благодаря быстрому голу

В 31-м туре чемпионата Франции рискующий упасть в зону вылета «Брест» играл против сбавивших ход середняков из «Ниццы». Жереми ле Дуарон на 12-й минуте порадовал прицельным ударом домашних болельщиков, и его команда в итоге удержала перевес в счете - 1:0. «Брест» делит 15-е место, соперник - девятый.