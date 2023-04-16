«Брест» обыграл «Ниццу» благодаря быстрому голу

В 31-м туре чемпионата Франции рискующий упасть в зону вылета «Брест» играл против сбавивших ход середняков из «Ниццы». Жереми ле Дуарон на 12-й минуте порадовал прицельным ударом домашних болельщиков, и его команда в итоге удержала перевес в счете - 1:0. «Брест» делит 15-е место, соперник - девятый.
Протокол игры
|(1:0) Ле Дуарон Жереми12'
Бизот Марко•Лала Кенни•Шардонне Брендан•Брассье Лилиан•Дюверн Жан-Кевин79' (Лемарешаль Феликс (79') •Маньетти Уго 58'79' (Локо Брэдли (79') •Белькебла Арис•Онора Франк•Дель Кастильо Ромен66' (Камара Махди (66') •Ле Дуарон Жереми78' (Перейра-Лаже Матиаш (78') •Мунье Стив
Шмейхель Каспер•Росарио Пабло•Данте Бонфим60' (Лаборд Гаэтан (60') •Амрауи Аюб 20'46' (Моффи Теремас (46') •Менди Антуан•Бар Мельвен•Тюрам Кефрен60' (Будауи Хишем (60') • 77'Белахяне Реда•Баркли Росс•Буанани Бадредин79' (Брайан Джо (79') • 85'Браими Билаль60' (Тодибо Жан-Клер (60')
Запасные: Нахуну Янис•Тринкер Тео•Булка Марцин•Лоше Том
16 апреля. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
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