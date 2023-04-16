«Лилль» одержал волевую победу в матче с «Монпелье»

В 31-м туре Лиги 1 «Лилль» принимал «Монпелье». Хозяева играли первым номером, вот только моментов было не так много. К тому же соперник повел на 24-й минуте после удара Иссиаги Силлы. Спустя тайм Реми Кабелла помог Джонатану Дэвиду отыграться, а вскоре и сам отличился - 2:1.
«Лилль» вышел на пятое место, «Монпелье» - 13-й.
Протокол игры
|24'Силла Иссиага (0:1)
|(1:1) Дэвид Джонатан70'
|(2:1) Кабелла Реми72'
Шевалье Люка•Веа Тимоти46' (Исмаили Гонсалвес (46') •Фонте Жозе•Рибейро Александро• 35'Гудмундссон Габриэль46' (Диаките Бафоде (46') •Андре Бенжамин•Гомеш Андре•Кабелла Реми90' (Йоро Лени (90') •Гомес Анхель86' (Мартен Жонас (86') •Бамба Джонатан46' (Жегрова Эдон (46') •Дэвид Джонатан
Запасные: Костиль Бенуа•Виржинюс Алан•Негрель Том•Байо Мохамед
Лекомт Бенжамен•Сако Фалае•Жюльен Кристофер• 51'Куяте Кики•Силла Иссиага•Саванье Тежи88' (Фаяд Халил (88') •Ферри Жордан•Шотар Жорис80' (Леруа Лео (80') •Норден Арно80' (Жермен Валер (80') •Вахи Элю 43'67' (Мавидиди Стефи (67') •Хазри Вахби67' (Мауасса Фет (67')
Запасные: Тшато Энзо•Сахо Мамаду•Мендеш Педру II•Берто Димитри
16 апреля. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
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