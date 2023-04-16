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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» одержал волевую победу в матче с «Монпелье»

16 Апреля 2023 • 15:53 Комментировать
Лилль
2:1
Монпелье
окончен

В 31-м туре Лиги 1 «Лилль» принимал «Монпелье». Хозяева играли первым номером, вот только моментов было не так много. К тому же соперник повел на 24-й минуте после удара Иссиаги Силлы. Спустя тайм Реми Кабелла помог Джонатану Дэвиду отыграться, а вскоре и сам отличился - 2:1.

«Лилль» вышел на пятое место, «Монпелье» - 13-й.

Протокол игры  
Лилль2:1Монпелье
  24'Силла Иссиага (0:1)
(1:1) Дэвид Джонатан70'  
(2:1) Кабелла Реми72'  
Шевалье ЛюкаВеа Тимоти 46' (Исмаили Гонсалвес ( 46') Фонте ЖозеРибейро Александро  35'Гудмундссон Габриэль 46' (Диаките Бафоде ( 46') Андре БенжаминГомеш АндреКабелла Реми 90' (Йоро Лени ( 90') Гомес Анхель 86' (Мартен Жонас ( 86') Бамба Джонатан 46' (Жегрова Эдон ( 46') Дэвид Джонатан
Запасные: Костиль БенуаВиржинюс АланНегрель ТомБайо Мохамед
Лекомт БенжаменСако ФалаеЖюльен Кристофер  51'Куяте КикиСилла ИссиагаСаванье Тежи 88' (Фаяд Халил ( 88') Ферри ЖорданШотар Жорис 80' (Леруа Лео ( 80') Норден Арно 80' (Жермен Валер ( 80') Вахи Элю  43' 67' (Мавидиди Стефи ( 67') Хазри Вахби 67' (Мауасса Фет ( 67')
Запасные: Тшато ЭнзоСахо МамадуМендеш Педру IIБерто Димитри
16 апреля. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".

 

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Лилль Монпелье
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Лилль Лилль
Монпелье Монпелье
2
1
1.50 4.70 6.40
Видео
Перерыв
Страсбург Страсбург
Аяччо Аяччо
1
0
1.85 3.40 4.90
Видео
Перерыв
Клермон Клермон
Анже Анже
2
1
2.00 3.40 4.10
Видео
Перерыв
Брест Брест
Ницца Ницца
1
0
3.00 3.30 2.49
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Осер Осер
Нант Нант
2
0
2.65 3.20 2.85
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