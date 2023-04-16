«Лилль» одержал волевую победу в матче с «Монпелье»

В 31-м туре Лиги 1 «Лилль» принимал «Монпелье». Хозяева играли первым номером, вот только моментов было не так много. К тому же соперник повел на 24-й минуте после удара Иссиаги Силлы. Спустя тайм Реми Кабелла помог Джонатану Дэвиду отыграться, а вскоре и сам отличился - 2:1.

«Лилль» вышел на пятое место, «Монпелье» - 13-й.