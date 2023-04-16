«Гол как сокол» - супруга Хакими с удивлением узнала, что развод ничего не принесёт ей

В начале марта мы уже сообщали о том, что после истории с обвинением в изнасиловании супруга Ашрафа Хакими решила с ним развестись. Однако вскоре Хиба Абук, марокканская модель, актриса и супруга Хакими, с удивлением узнала, что развестись она может, но ей это ничего не даст в материальном смысле.

Оказывается, как итальянское новостное агентство ITASportPress, Хакими заблаговременно переписал все свое имущество на мать Фатиму - возможно, предвидя такую ситуацию, в которой благоверная попробует отнять его «кровные».

Напомним, что в «ПСЖ» Хакими выступает не так уж давно - с 2021 года.