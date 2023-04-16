Галтье снова высказался об обвинениях в расизме

Рулевой «ПСЖ» Кристоф Галтье снова оказался под ударом. Как мы уже сообщали, тренер гранда Лиги 1 столкнулся с обвинениями в расизме. Сам Галтье дал комментарий очередной комментарий по поводу ситуации. Специалист отметил, что поддержка коллег является для него важной.

«Поддержка других тренеров? Да, важно иметь поддержку. Не только общественной, но и на личном уровне. Это воодушевляет. Но есть и много людей, которым наплевать на эту поддержку», - сказал Галтье.

Наставник «ПСЖ» отметил, что не является расистом.

«Всю жизнь я обогащался разнообразием», - сказал Галтье, чьи слова приводит портал Goal.