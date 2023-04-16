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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси не захотел поблагодарить фанатов «ПСЖ»

16 Апреля 2023 • 09:45 Комментировать (2)

Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси уже не в первый раз проигнорировал болельщиков команды. После финального свистка в матче 31-го тура чемпионата Франции против «Ланса» (3:1) 35-летний нападающий не захотел подходить к трибуне с фанатами и скрылся в подтрибунном помещении.

Напомним, что ранее болельщики парижской команды освистывали Месси во время домашних матчей. Таким образом они выражали недовольство игрой нападающего.

Срок трудового соглашения Лионеля с «ПСЖ» истекает по завершении нынешнего сезона. Нападающий с большой долей вероятности покинет команду. Месси рассматривает вариант возвращения в каталонскую «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (2)
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ингерман
16 Апреля 2023 в 11:45
ай пара ентаму чюду в аравию ехаць.. там асвистываць не будуть.. там ему даже 🐫 🐪 в🙏 хлопаць будуть.. А-ха-ха-ха! )))
9Bodяk9
16 Апреля 2023 в 09:48
Обидели гномика! Ай-яй-яй...
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