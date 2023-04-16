Месси не захотел поблагодарить фанатов «ПСЖ»

Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси уже не в первый раз проигнорировал болельщиков команды. После финального свистка в матче 31-го тура чемпионата Франции против «Ланса» (3:1) 35-летний нападающий не захотел подходить к трибуне с фанатами и скрылся в подтрибунном помещении.

Напомним, что ранее болельщики парижской команды освистывали Месси во время домашних матчей. Таким образом они выражали недовольство игрой нападающего.

Срок трудового соглашения Лионеля с «ПСЖ» истекает по завершении нынешнего сезона. Нападающий с большой долей вероятности покинет команду. Месси рассматривает вариант возвращения в каталонскую «Барселону».