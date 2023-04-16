Месси повторил рекорд Роналду

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси отметился забитым мячом в поединке 31-го тура Лиги 1 против «Ланса». Встреча завершилась уверенной победой парижского гранда со счетом 3:1.

Благодаря этому голу 35-летний аргентинец догнал португальца Криштиану Роналду по голам в топ-5 лигах Европы. У обоих футболистов в настоящий момент по 495 мячей.

38-летний португалец минувшей зимой уехал из Европы, подписав контракт с саудовским «Аль-Насром» на 2,5 года. Месси, в свою очередь, дорабатывает трудовое соглашение с «ПСЖ». Контракт между сторонами истекает в конце июня. Среди вариантов продолжения карьеры Лионеля называются «Барселона», а также команды из Саудовской Аравии и МЛС.

Месси и 50 игроков из топ-5 лиг Европы могут переехать в Саудовскую Аравию