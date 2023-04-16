Тренер «ПСЖ» Галтье рассказал, как переживает ситуацию с обвинениями в расизме

Рулевой «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался об обвинениях в расизме после окончания матча с «Лансом» в рамках 31-го тура чемпионата Франции.

«Я очень устал, но у меня еще много энергии и решимости. Как моя семья? Все хорошо. Мне нужно отвлечься о всего этого своей работой. Конечно, не получится полностью игнорировать это. Футболисты были очень напряжены во время последних тренировок, но в прошедшем матче они немного повеселились, а это хороший знак», - цитирует специалиста Sports.fr.

Напомним, что парижский гранд победил «Ланс» со счетом 3:1 и закрепил свое лидерство в турнирной таблице чемпионата Франции.