Галтье раскритиковал игроков «ПСЖ»

Наставник французского «ПСЖ» Кристоф Галтье пообщался с журналистами после поединка 31-го тура Лиги 1 против «Ланса». Парижане отпраздновали победу со счетом 3:1.

«Важные три очка в важном матче. У нас получилось воспользоваться своим преимуществом в первом тайме, а после перерыва – нет. Команда слишком расслабилась. «ПСЖ» просто начал катать мяч, а нужно было более агрессивно действовать в нападении. Мы дали надежду сопернику после стандартного положения», - цитирует специалиста Culture PSG.

Благодаря победе парижский клуб оторвался от идущего вторым «Ланса» на девять баллов.