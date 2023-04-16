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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье раскритиковал игроков «ПСЖ»

16 Апреля 2023 • 07:21 Комментировать

Наставник французского «ПСЖ» Кристоф Галтье пообщался с журналистами после поединка 31-го тура Лиги 1 против «Ланса». Парижане отпраздновали победу со счетом 3:1.

«Важные три очка в важном матче. У нас получилось воспользоваться своим преимуществом в первом тайме, а после перерыва – нет. Команда слишком расслабилась. «ПСЖ» просто начал катать мяч, а нужно было более агрессивно действовать в нападении. Мы дали надежду сопернику после стандартного положения», - цитирует специалиста Culture PSG.

Благодаря победе парижский клуб оторвался от идущего вторым «Ланса» на девять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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